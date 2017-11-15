Министр Заяц: Лукашенко приказал наказать за уборку льна 19 15.11.2017, 12:45

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Леонид Заяц

Фото: vitbichi.by

Ежедневно в «мобилизации» на лен в Гомельской области участвовали в до трех тысяч человек.

Министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал, что Лукашенко распорядился найти и наказать виновных в несвоевременной уборке льна в Гомельской области. Об этом Леонид Заяц сообщил во время пресс-конференции, пишет tut.by.

«Наш АПК действительно в зоне рискованного земледелия — две нормы осадков в октябре. Была действительно очень плохая вылежка льна. Но на 97% территории лен убрали вовремя», — сообщил министр.

«В Гомельской области есть недоработка местных органов власти, убрать лен надо было раньше и не прибегая к помощи населения. Президент очень резко отреагировал на ситуацию, потребовал наказать виновных и передать материалы в прокуратуру», — добавил глава Минсельхозпрода.

Напомним, в Гомельской области райисполкомы, ряд предприятий и учебных заведений получили письма с просьбой оказать содействие в уборке льна в нескольких районах региона. Уже спустя сутки в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы со всей области были направлены колонны автобусов с тысячами помощников.

Всего на Гомельщине было посеяно 4800 га льна, убирать всей областью пришлось чуть более тысячи гектаров. Ежедневно участие в уборке принимали до трех тысяч человек на протяжении нескольких дней.