Как свергали зимбабвийского диктатора 17 15.11.2017, 14:54

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Новый президент может появиться в стране уже в ближайшие несколько часов.

Военные устроили политический переворот в Зимбабве. Сайт lenta.ru восстановил хронологию событий на данный момент.

Президента Зимбабве вместе с женой заключили под стражу

В Зимбабве подходит к концу 40-летняя эра правления президента Роберта Мугабе. Еще недавно 93-летний политик делился планами дожить до ста лет и баллотироваться на следующих президентских выборах. Однако военные республики решили иначе: вечером 14 ноября они совершили переворот, ставший результатом затяжного политического и экономического кризиса в стране. На следующий день стало известно, что Мугабе и его супруга находятся под стражей. Под охрану также взят министр финансов страны Игнациус Чомбо.

Причиной стало решение президента отстранить от власти вице-президента Эммерсона Мнангагву

Политик по прозвищу Крокодил был популярен у военных. Его называли главным преемником главы государства. Однако сам Мугабе думал иначе: он хотел посадить в президентское кресло свою жену Грейс, которая моложе его на 40 лет. Крокодил эту идею не поддержал, попал в опалу и был отстранен от власти. После отставки Мнангагву начались чистки в армии, но военные решили не сидеть сложа руки и направили в Хараре бронетехнику.

Фото: AP

Военные утверждают, что не планируют насильственного захвата власти

Начальник генштаба Константин Чивенга давно дал понять, что не позволит занять главный пост в стране человеку, не участвовавшему в освободительной войне — то есть в освобождении страны от владычества белых. На этот раз он предъявил руководству страны ультиматум, содержащий четыре требования. Он потребовал от Мугабе прекратить чистки в правящей партии, отказаться от «безрассудных высказываний» в адрес руководства армии, вычистить «контрреволюционные элементы в руководстве страны», а также предоставить всем членам правящей партии равные возможности для участия во внеочередном съезде.

Армия обещает «вернуть ситуацию в нормальное русло»

По словам военных, речь идет лишь о «бескровной коррекции». Генерал-майор Мойо заявил, что целью военных являются «преступники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране». По его словам, военные хотят «привлечь их к ответственности». При этом безопасность самого Мугабе и его семьи «гарантирована». Представители армии настоятельно призвали граждан республики «сотрудничать с военными на благо страны». Мойо заявил, что «как только военные выполнят свою миссию, ситуация в стране вернется в нормальное русло». Однако, несмотря на все заверения представителей армии, налицо все признаки насильственного захвата власти: на улицах стоят танки и бронетранспортеры, на протяжении всей ночи в стране не утихала стрельба.

В СМИ ходят слухи, что переворот санкционировали в Китае

На прошлой неделе в Пекине генерал Чивенга встречался с китайскими военными, где его принимали со всеми почестями. В Китае, впрочем, называют поездку высокопоставленного зимбабвийского военного «обычным военным визитом», заявляя, что «просто внимательно следят за происходящим» в дружественной им стране. Китай из всех международных игроков особенно сильно заинтересован в стабильности Зимбабве и сохранении договоренностей между Си Цзиньпином и Мугабе. Китайскому бизнесу принадлежат шахты, где добываются золото, хром, платина и алмазы. В Пекине опасаются, что в случае политической неразберихи, в политические дела страны вмешаются западные страны, которые также мечтают вернуться в Зимбабве. Так, за последние несколько лет Брюссель снял большую часть из наложенных на Хараре санкций.

Фото: Philimon Bulawayo / AP

Обычные зимбабвийцы томятся в очередях в банкоматы

Услышав о военном перевороте, зимбабвийцы высыпали на улицы страны, стремясь снять наличные со своих банковских счетов. В 2009 году после финансового кризиса, вызванного гиперинфляцией, Зимбабве заменил свою валюту американскими долларами.

Новый президент может появиться в стране уже в ближайшие несколько часов

Местные СМИ сообщают, что в Зимбабве вернулся «Крокодил» Мнангагва, накануне путча бежавший в ЮАР. Ожидается, что в ближайшее время он выступит с официальной речью, как новый президент страны. С нынешним зимбабвийским лидером, находящимся в настоящее время под арестом, встретился президент ЮАР Джейкоб Зума. По его словам, Мугабе пожаловался, что не может покинуть дом, однако рассказывает, что с ним все в порядке.