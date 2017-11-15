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«Беларусь - в Европу, Лукашенко - в Гаагу!»

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  • 15.11.2017, 17:52
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Белорусы Брюсселя готовят диктатору «теплый прием».

К участию в пикете против приезда Лукашенко в Брюссель призвал лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик:

- Дорогие друзья! Поддерживайте акции белорусов Бельгии! Приглашайте на мероприятия наших соотечественников, которые живут там. В Бельгии работают не только еврочиновники и евродепутаты. Там и трибунал: Беларусь в Европу, Лукашенко в Гаагу!

Жыве Беларусь!

Напомним, пикет против приезда Лукашенко на саммит Восточного партнерства состоится 24 ноября в Брюсселе.


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