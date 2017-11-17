Скандал: В Беларуси арестован известный украинский журналист 29 17.11.2017, 12:22

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Посольство Беларуси уклоняется от ответа о причине задержания украинского журналиста.

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что посольство Беларуси уклоняется от ответа о причине задержания украинского журналиста Павла Шаройко.

Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в «Фейсбуке».

«От официальных ответов на наш запрос посольство Беларуси пока уклоняется. По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлены стандартные для иностранных корреспондентов обвинения в «шпионаже» – глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Как сообщает «Украинское радио», Павел Шаройко около двух недель не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщения редакции, отосланные по электронной почте и через мессенджеры.

Коллеги Павла Шаройко рассказали, что последние его материалы касались переговоров трехсторонней группы по Украине и поисках пропавшего в Гомеле украинца Павла Гриба.

Сообщается, что у некоторых украинских журналистов, работающих в Минске, накануне тоже прошли обыски — не исключено, в связи с делом Шаройко.

«Мы эту ситуацию не комментируем», — сообщил tut.by глава пресс-службы КГБ Дмитрий Побяржин.