Глава Союза журналистов Украины: КГБ задержал Павла Шаройко 25 октября 3 17.11.2017, 15:44

1,144

Сергей Томиленко

Украинские журналисты требуют освобождения своего коллеги.

Собственного корреспондента «Українського радіо» в Беларуси Павла Шаройко задержал 25 октября в Минске Комитет государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь, написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в «Фейсбуке», пишет «Гордон».

«Украинский журналиста Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где Павел живет с семьей – женой Еленой и дочерью – был проведен обыск. Задержание (арест) проведено КГБ Беларуси. Павел имеет только государственного адвоката. То есть предоставленного белорусскими властями! О привлечении другого адвоката посольством Украины в РБ ничего неизвестно. С семьей Павел общается письмами. Первое пришло жене по почте только через полторы недели», – отметил он.

Томиленко предложил объединить усилия Национальной общественной телерадиокомпании Украины и Министерства иностранных дел Украины, чтобы привлечь для защиты Шаройко независимого квалифицированного адвоката.

В НСЖУ потребовали освободить журналиста.