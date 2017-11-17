Наталья Радина: Украинцам опасно появляться на территории сегодняшней Беларуси 3 17.11.2017, 15:32

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Наталья Радина

Арестовав корреспондента "Українського радіо" Павла Шаройко, власти Беларуси подтвердили свою зависимость от Кремля.

Задержание корреспондента "Українського радіо" Павла Шаройко в Беларуси, скорее всего, проводилось совместно с российскими спецслужбами, заявила в комментарии украинскому изданию "ГОРДОН" главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

"Это какой-то абсурд. Скорее всего, задержание связано с РФ. Режим Лукашенко лишь подтверждает свою зависимость от Кремля. Мы неоднократно предупреждали, насколько небезопасно с ним иметь дело.

Украинским политикам, журналистам и общественным деятелям опасно появляться на территории сегодняшней Беларуси. Я заметила, что политики в Украине стараются избегать разговоров о задержанном в Гомеле Павле Грибе, ссылаясь на то, что во всем виновата ФСБ. Но все понимают, что его задержание не могло быть организовано без ведома белорусских спецслужб. Это была совместная операция с россиянами. Они вообще действуют сообща", – отметила Радина.

Она не исключает, что Беларусь может передать Шаройко России.

"Журналистов в Беларуси убивают, сажают в тюрьмы. Обвинения в их адрес надуманные: обвиняют в экстремизме, оскорблениях президента, организации массовых беспорядков, как в моем случае, и так далее. Если в случае Шаройко белорусские спецслужбы действовали по заказу Москвы, следующим шагом может стать выдача украинского журналиста России.

И как после этого в Беларуси смогут работать украинские телеканалы? Разговоры Порошенко с Лукашенко о запуске вещания украинских телеканалов в Беларуси я считаю пустыми. Хотя, конечно, саму идею мы приветствуем. Белорусы нуждаются в объективной информации, но Лукашенко никогда на это не пойдет. Только свободная и демократическая Беларусь может быть гарантом безопасности украинских граждан", – подчеркнула Радина.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил сегодня, что в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройко. По неофициальной информации, журналисту предъявлены обвинения в шпионаже, отметил глава НОТУ.

Генеральный продюсер "Українського радіо" Дмитрий Хоркин подтвердил, что Шаройко арестован в Беларуси еще 25 октября.