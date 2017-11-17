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Лукашенко пообещал пересадить чиновников на Geely

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  • 17.11.2017, 22:01
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Диктатор заявил, что в государственных учреждениях не будет импортных автомобилей.

Их постепенно заменят на Geely, который производится в Беларуси.

В пятницу во время разговора с трудовым коллективом завода «БелДжи» Лукашенко сказал, что «запретил по вертикали всем госслужащим покупать импортные автомобили». «Мы уже несколько десятков приобрели этих автомобилей [Geely], и теперь постепенно будет идти замена — от правительства до председателя райисполкома», — цитирует правителя БелТА.

Также Лукашенко сказал, что и работники завода должны ездить на Geely. Возможно, что им помогут приобрести этот автомобиль.


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