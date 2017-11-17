Вячеслав Кириленко: В Беларуси Путин совсем все решает? 4 17.11.2017, 22:43

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Вячеслав Кириленко

Вице-премьер-министр Украины назвал «лицемерными» заявления Беларуси о дружбе с Украиной.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает «лицемерными» заявления руководства Беларуси о дружбе с Украиной после задержания в нашей стране украинца Павла Гриба и собственного корреспондента «Українського радіо» Павла Шаройко.

«Чего стоят заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане? Сначала – Гриб, теперь – Шаройко. Такие действия нарушают все соглашения и делают лицемерными заявления о дружбе! Там Путин совсем все решает?» – написал Кириленко в Twitter.

Чого варті запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни?! Спочатку П.Гриб, тепер-власкор Українського радіо П.Шаройко. Такі дії порушують усі Угоди та роблять лицемірними заяви про дружбу! Чи там Путін зовсім усе вирішує? — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 17 ноября 2017 г.

24 августа 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России в Краснодарском крае о содержании Гриба в Краснодаре. Он находится в российском СИЗО по подозрению в терроризме. В РФ украинца обвиняют в подготовке теракта в одной из школ Сочи. Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября, а 18 октября арест продлили до 4 января.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания 17 ноября сообщил, что в Беларуси задержали Шаройко. По неофициальной информации, журналисту предъявлены обвинения в шпионаже, отметил глава НОТУ. В редакции радиостанции сообщили, что журналист уже около двух недель не выходит на связь.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал, что Шаройко был задержан еще 25 октября. Вначале родные не сообщали о его аресте, «рассчитывая на определенные тайные или непубличные дипломатические усилия».

В МИД Украины заявили, что знают о ситуации и принимают меры по защите прав Шаройко, и направили в МИД Беларуси ноту протеста.