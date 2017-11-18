Не сыпь мне соль на раму: чем будут посыпать минские дороги зимой 18.11.2017, 11:57

1,354

Минчанам обещают, что новая сместь не будет «убивать» их обувь.

В 2016-м ОАО «Макродор», известный производитель асфальта для столичных дорог, закупил комплекс для смешивания сыпучих материалов и приготовления песчано-соляных смесей (ПСС). Принцип его работы выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».

Каждую зиму дороги города посыпают смесью, состоящей из галита (каменной соли) и песка. Первый из них растапливает наледь, второй предотвращает скольжение. Наиболее эффективным для автомобильных путей считается соотношение этих веществ 1:1. Для пешеходных дорожек можно использовать и более дешевый реагент, в котором галита значительно меньше. Долгое время эти компоненты смешивали вручную. Как итог, на одном участке проезжей части или тротуаре соли было столько, что она не только разъедала лед, но и портила кузова машин, обувь горожан, а где-то ее не хватало и дорога оставалась скользкой. Пока на ОАО «Макродор» не закупили автоматизированный комплекс.

Сейчас на предприятии активно идет производство противогололедного материала. Во время визита корреспондента сюда приехали два грузовика с заполненным до отказа кузовом. По словам заместителя директора по производству ОАО «Макродор» Григория Бураковского, песок для создания смеси привозят в основном из карьера «Минский», а галит — из Солигорска. На территории предприятия — две внушительные горы, серая и желтая.

К каждой из них поочередно подъезжает погрузчик с ковшом, загружается и затем высыпает вещество в одну из трех воронок комплекса для приготовления реагента.

Их высота — 3–4 метра. В первом находится песок, во втором — соль, в третьем — опять песок.

В такой последовательности они и ссыпаются на движущуюся конвейерную ленту. Получается как в трехслойном пироге: вначале пласт желтого, потом серого, а затем опять желтого.

Далее смесь попадает на сито. Все камни и мусор остаются в специальном контейнере. В итоге просеянная ПСС отправляется на склады дорожных служб Минска.

Рядом с конвейерной лентой — пульт управления производством, откуда оператор следит за работой комплекса.

Поинтересовался у специалиста, почему установка периодически дребезжит и как смесь может быть в соотношении 1:1, если песок поступает из двух воронок, а соль из одной?

— В каждом бункере предусмотрен вибратор, чтобы влажный песок или галит не прилипал к стенкам и не происходило зависания насыпной массы, — с этими словами оператор нажал кнопку на панели управления комплексом, и одна из воронок затряслась. — Что касается соотношения веществ, то его можем менять с помощью задвижки, расположенной внизу каждого бункера. Там, где соль, она сейчас открыта полностью, а в двух емкостях с песком — лишь наполовину. В итоге получается 1:1.

По словам Григория Бураковского, сейчас пескосоль считается самой подходящей смесью для наших дорог, так как обеспечивает наибольшую безопасность для автомобилей.

— Более экологичный вариант — посыпать пешеходные дорожки мелкой щебенкой (2–4 мм), как, например, в Германии. У предприятия есть дробилка, чтобы делать материал такой мелкой фракции. Но щебень предполагает многоразовое использование. А кто и, главное, как будет весной его собирать? В скандинавских странах несколько лет использовали такой мелкий камень, но затем отказались: он забивал ливневую канализацию, — подытожил замдиректора.