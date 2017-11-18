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Украинского журналиста Павла Шаройко держат в «Американке»

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  • 18.11.2017, 12:45
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Павел Шаройко

Украинскому консулу удалось встретиться с задержанным в Беларуси украинским журналистом Павлом Шаройко.

Об этом в эфире 112 Украина сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

По словам дипломата, встреча стала возможной после того как белорусской стороне был направлен соответствующий запрос. Также консул встретился с супругой и адвокатом журналиста.

"Этот допуск был предоставлен, наш консул встречался с Шаройко, чтобы выяснить, в каких условиях он содержится и чтобы он на них не жаловался. Потом состоялась встреча нашего консула с женой Шаройко и адвокатом", - рассказал Кизим.

Задержанного журналиста содержат в следственном изоляторе КГБ Беларуси в Минске. Украинца обвиняют в шпионаже. При это Кизим отметил, что МИД Беларуси еще не выступал с официальным комментарием по поводу задержания Шаройко.

Следственный излятор КГБ в Беларуси называют «Американкой». В этой тюрьме держали десятки политзаключенных после президентских выборов в 2010 году и подвергали их пыткам.


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