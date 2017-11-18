45-летний Дарюс Каспарайтис дебютировал за сборную Литвы 18.11.2017, 12:56

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Дарюс Каспарайтис

Фото: Советский спорт

Защитник по прозвищу Недружелюбное Привидение забил гол и отдал две результативные передачи

45-летний Каспарайтис славен тем, что на днях провел дебютный матч за сборную Литвы. На турнире в Клайпеде защитник по прозвищу Недружелюбное Привидение сыграл против Эстонии. Причем забил гол и отдал две результативные передачи. Также проверил свои силы со второй сборной Латвии и молодежной сборной Украины. Три матча за три дня. Но эту нагрузку Каспарайтис выдержал. И теперь мечтает выступить в конце апреля 2018 года на чемпионате мира (дивизион I группа В). Участники — Украина, Япония, Литва, Эстония, Хорватия, Румыния. Изюмистая деталь: турнир пройдет в Каунасе.

Что чувствует игрок, который выступает под белым флагом и с нейтральным гимном? А так ведь и было с Каспарайтисом в 1992 году, когда он в составе сборной СНГ завоевал золото, пишет «Советский спорт».

— Мы не думали об этом. Все были молодыми. Просто радовались, что попали на Олимпиаду. Советский Союз распался, создали сборную СНГ. И это же счастье, когда ты завоевал олимпийское золото.

Не имеет значения, какая страна. Титул чемпиона Олимпиады будет с тобой навсегда. Когда люди видят твою золотую медаль, то даже не спрашивают, за какую страну ты ее выиграл. Просто говорят: "Вау! Ты — олимпийский чемпион!" Все, понимаете? Без разницы, сделал ты это в составе Ямайки или США.

Так что я не переживал, когда не включали наш гимн. Поставь нам Чайковского — мы бы начали прыгать маленькими лебедями от радости. Помню, как после финала прошел банкет. И я там пригласил на танец маму Эрика Линдроса.

— Если ваш агент Марк Гандлер постарается и найдет вам контракт, как дали 45-летнему Яромиру Ягру в "Калгари", — вы смогли бы сейчас играть в НХЛ?

— Я бы не смог сыграть, потому что уже много пропустил. Уже после первого периода с Эстонией понял, что физически мои ноги просто не готовы. Если серьезно готовиться, жить одним хоккеем с утра до ночи, ходить на тренировки, массироваться, пахать — можно сыграть пару матчей в НХЛ. Думаю, так смог бы вернуться любой профи, кто раньше выступал в этой лиге.

Но возраст есть возраст. Я очень удивлен, как Яромир это делает. Все-таки он выступает долго. Однако не представляю, как я смогу в корне изменить свою жизнь. Я уже доволен, что сыграю за Литву. Хочу выступить в апреле в Каунасе на чемпионате мира. После этого я точно, на 100 процентов, заканчиваю свои выступления за любые сборные.

Вот я с вами сейчас разговариваю, а у меня ребенок лежит на животе. Ему скоро исполнится шесть месяцев. Если Ягру дать шестерых детей — не знаю, он сможет играть в хоккей? Когда у тебя большая семья, и ты не получаешь миллион долларов за сезон, то как ты объяснишь жене, что пошел на весь день тренироваться, чтобы хорошо сыграть за сборную Литвы?

— Как держать форму в 45 лет? Смотрю на фото — кажется, вы похудели.

— Все от диеты зависит. Спортом я занимаюсь постоянно. Без этого не могу жить. Играю в хоккей три раза в неделю, работаю со штангой, хожу в зал. Но я прекратил кушать какие-то вещи — например, сыр. Уже не пью молоко с булочками. Больше не ем мясо. Только иногда рыбу. И я знаю, что вес тяжело сбросить, но легко набрать. Если я сейчас пару дней погуляю, то вес у меня опять взлетит.

Важна дисциплина. И если у тебя есть какая-то цель, то ты похудеешь. А если нет цели, то зачем сейчас следить за килограммами, когда ты почти на пенсии?

— Правда, что в сентябре вы хотели играть в чемпионате Беларуси за литовскую "Энергию"?

– Они хотели меня заявить. Я тогда сыграл за родной город Электренай — за "Энергию", против команды Каунаса. Мы победили 7:1. Организаторы устроили большой праздник, сделали вход бесплатным. Собрались полные трибуны — тысяча зрителей. Все-таки хорошо, когда о себе напоминаешь! Когда приезжаешь в Литву, маленькие дети уже не знают, кто такой Каспарайтис. Но когда они видят, как я играю в хоккей, какое ко мне внимание на льду — они начинают тебя любить, болеть за тебя. Знаете, как здорово, когда после матча тебя окружают дети, берут автографы, и все произносят мое имя?

— У вас в апреле самый серьезный соперник – Япония. Как против нее играть?

– Ломать надо японцев, потому что они быстро бегают! Наберемся сил и будем их толкать в борт...