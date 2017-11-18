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Дэйв Льюис: Кандидатура Лаланда в сборной Беларуси не рассматривается

  • 18.11.2017, 13:57
КЕВИН ЛАЛАНД

Наставник сборной Беларуси признался, что вратарь Кевин Лаланд вряд ли сыграет за национальную команду на ЧМ-2018.

  "В последний раз с Кевином Лаландом я контактировал на прошлом чемпионате мира. Я знаю, что ему требовалось хирургическое вмешательство, и не уверен, что эта необходимая операция на бедре состоялась.   Тем не менее, сейчас Лаланд нигде не выступает, а когда вратарь остается без игровой практики, то очень сложно обосновать его вызов в национальную команду, в первую очередь для себя самого. Поэтому кандидатуру Кевина мы не рассматриваем", — цитирует Льюиса "Белорусский хоккей" по эфиру "Беларусь 1".


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