В Минске россиянин запер в квартире курьера и похитил фотоаппарат 1 18.11.2017, 14:41

В милиции он рассказал, что пошел на преступление из-за обиды на российский интернет-магазин.

15 ноября в милицию позвонил курьер одного из интернет-магазинов. Он рассказал, что неизвестный мужчину украл у него фотоаппарат стоимостью 6000 рублей.

Как выяснили сотрудники ГУВД, 9 ноября мужчина приехал из России в Минск, снял квартиру.

В какой-то момент россиянин решил купить в интернет-магазине фотоаппарат. Когда курьер приехал с заказом, мужчина пропустил его в квартиру первым, а сам, держа в руках фотоаппарат, запер дверь снаружи. Предварительно снял с окон ручки, чтобы курьер не смог выбраться через окно. А под лестницей в подъезде спрятал утюг, который похитил из квартиры.

Мужчину задержали через 8 часов в хостеле. При себе у него был фотоаппарат и утюг. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. 17 ноября мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.