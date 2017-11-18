Нищие и «независимые» Науру и Абхазия Олег Панфилов, «Крым.Реалии»

18.11.2017, 14:52

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Рауль Хиджамба и президент Барон Вака

Российская дипломатия совершила «прорыв» в международной политике.

Сергей Лавров уговорил приехать в Россию президента кораллового государства Науру. Из Сочи Барон Вака отправился в Сухуми – для укрепления абхазо-науруйских отношений. Его визит вылетит в круглую копеечку для российских налогоплательщиков.

На реке Псоу Барона Вака и его свиту встречал «глава МИД» Абхазии и сопроводил на автомобилях в Сухуми. В состав наурутянской делегации входили министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, советник президента по особым поручениям Милтон Дьюб, постоянный представитель Республики Науру при ООН Марлен Моузес и несколько референтов.

Поскольку Науру – страна крохотная, то все министры одновременно являются депутатами парламента, состоящего из 18 человек, а президент сразу занимает четыре поста, включая главы МИД и торговли, министра по изменению климата, министра полиции и чрезвычайных ситуаций, а также министра государственной службы. Помимо этого, Барон Вака – еще и глава кабинета министров Науру, такой властитель кораллового острова.

Перед отъездом на реку Псоу с ними в Сочи встретился Сергей Лавров. В официальном сообщении МИД России сказано, что «стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, отметили регулярный характер политических контактов на правительственном и парламентском уровнях». В нем же проскользнула строка с напоминанием причины таких нежных отношений России и малюсенького кораллового острова – это проекты ООН по укреплению их потенциала в таких сферах, как повышение устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата, подготовка кадров, развитие инфраструктуры, в которые Кремль вкладывает деньги адресно – под гарантии обещаний. Одно из обязательств было признанием Науру «независимости Абхазии» 15 декабря 2009 года. Одновременно Кремль убедил за небольшую мзду признать в 2011 году еще два Тихоокеанских страны – Тувалу и Вануату, но те вскоре отозвали свое признание.

Грузинская служба «Голоса Америки» несколько лет назад провела расследование и узнала, что лоббированием признания Абхазии в Океании занимается Юрис Гульбас, сын с 2003 года советника президента Казахстана Валерия Гульбаса. Юрис Гульбас с 2009 года обладал статусом «посла по особым поручениям министерства иностранных дел Абхазии в Азии и Океании». Родившийся в Казахстане советский эмигрант латышского происхождения имеет гражданство Латвии и Казахстана и на Фиджи являлся известным человеком – возглавлял компанию Interchange, которая вместе с французской компанией Alcatel реализовывала 30-миллионный проект.

По неофициальной информации, Юрис Гульбас назначен «послом Абхазии» по рекомендации посла России в Австралии. И все шло достаточно гладко – 23 марта 2011 года Вануату, затем 18 сентября Тувалу признают «независимость» Абхазии. С того времени в Абхазии неоднократно делали загадочные объявления о том, что «вот-вот» кто-то еще признает, но время шло, Россия оккупировала и аннексировала Крым, начала войну на Донбассе, и теперь, несмотря на настойчивые обещания из Сухуми, никто не собирается признавать оккупированную территорию Грузии. Вануату и Тувалу осознали нелепость сделки, осталось Науру, президент которой придерживается явно левой политической ориентации, дружит с Раулем Кастро, понимает меркантильность российского интереса. Одновременно, как не, казалось бы, странным, Науру – одна из стран, признавших независимость Косово в 2008 году, а также «независимость» Тайваня.

Абхазия и Науру географически и экономически абсолютно ничего не может объединять: оккупированная часть Грузии в 400 раз больше кораллового острова, население – в 20 раз больше. Объем ВВП позволяет Науру занять 191-ую, предпоследнюю строку в списке экономик мира, всего 5 тысяч долларов на человека. В оккупированной Абхазии, согласно абхазской же статистике, ВВП составляет меньше 2 тысяч долларов на человека. Состояние экономики очень похожее: в прошлом Науру зарабатывала огромные деньги на продаже фосфоритов, которые теперь иссякли, Абхазия могла бы зарабатывать на туризме, в прошлом выгодной для экономики Грузинской ССР, но теперь и Науру, и оккупированная Абхазия – нищие. Абхазию кормит и содержит Россия, Науру – Австралия и международные организации.

Тем не менее, в их положении есть многое, что объединяет, например, отсутствие собственной валюты – в Науру австралийский доллар, в Абхазии – оккупационный российский рубль. У абхазов (апсуа) не было собственной письменности, у наурутян ее нет до сих пор. Такие же проблемы в здравоохранении: в Republic of Nauru Hospital работают всего пять врачей, и наурутяне ездят лечиться в Австралию, как абхазы ездят лечиться в Тбилиси. На этих проблемах, собственно, и построены отношения Науру с Россией – в 2010 году Россия выделила Науру 50 миллионов долларов на решение социальных проблем, и это решение в СМИ связывали с тем, что в 2009 году Науру признало независимости Абхазии и Южной Осетии. Проще говоря, Кремль купил у Науру признание «независимости» Абхазии.

Для многих карликовых стран Океании, принятых в члены ООН, торговля статусом приносит прибыль. 21 июля 2002 года Республика Науру разорвала дипломатические отношения с частично признанной Китайской Республикой – Тайванем, установленные еще в 1980 году, и установила дипломатические отношения с КНР. Тогдашний президент Рене Харрис подписал в Гонконге договор с КНР, по которому страна признавала только одно правительство Китая, в ответ Пекин брал на себя обязательства выделить Науру финансовую помощь в размере 60 миллионов долларов США, а также помочь в выплате 77 млн долларов США долга компании General Electric. 9 мая 2005 года была проведена встреча между новым президентом Науру Людвигом Скотти и президентом Тайваня Чэнь Шуйбянем и вскоре после неё были официально возобновлены дипломатические отношения, что осложнило отношения с КНР, которая 31 мая разорвала отношения с Науру. С тех пор Тайвань оказывает значительную помощь Науру в сельском хозяйстве, рыболовстве, туризме.

С Абхазией получилась та же история, и поездка президента Вака с делегацией обошлась Москве в кругленькую сумму только для того, чтобы сохранить лицо и предоставить хороший пропагандистский повод абхазскому телевидению несколько недель восхищенно обсуждать международный визит. Само собой, никто не будет спрашивать, зачем это нужно Москве, но за ошибки, как известно, принято платить. Скоропостижное признание в конце августа 2008 года «независимости» Абхазии и «Южной Осетии» уже обошлось России потерей нескольких десятков миллиардов рублей, ежегодно выделяемые в бюджет этих «независимых стран» и на содержание войск и пограничников.

Таким образом, в истории взаимоотношений Науру и Абхазии существует не только политическая воля Кремля, но и российские деньги: Москва платит Науру за то, что она признает Абхазию, находящуюся на содержании России. Вряд ли найдется человек, который будет уверять, как Науру следила за развитием Абхазии последних столетий, как абхазские исследователи искали и находили общее в культурах и языках двух народов. Для Кремля было важно закрепить собственное преступление – нарушение международного права, оккупацию чужой территории и объявление ее независимой. Венесуэлу и Никарагуа долго уговаривать не пришлось, с другими странами случался казус – отказались признавать «независимость» даже самые близкие по постсоветскому пространству. Осталось искать в далеких краях.

Нынешний визит хорошо вписывается в пропагандистскую кампанию, как и поездки абхазских чиновников на различные выставки и конференции, а когда МИД Грузии поднимает скандал, оказывается, что люди приезжали частным порядком, без официальных приглашений. Но абхазское телевидение уже успело рассказать, показать фотографии и снятое на айфон видео – чтобы население возгордилось и продолжало верить, что они – полноценная «страна». В этой ситуации необходим мощный удар, приезд хоть кого-нибудь. Путин посещал оккупированную территорию несколько раз, по большей части он приезжал в Гагры, избегая Сухуми. Но он – свой, родной оккупант, а хотелось чего-нибудь иностранного, экзотического. Лидерам Венесуэлы и Никарагуа не до Абхазии, а Барон Вака любит такие оплаченные визиты.

Про само посещение говорить нечего: беседа с «президентом» Раулем Хаджимба, возложение цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии (так у марионеток называется российско-грузинская война 1993 года), прогулка по ночному Сухуми, заверения в том, что будут укрепляться экономические отношения, без упоминания – какие именно. Президент Науру сказал: «Я уверен, что решение общих проблем приведет к улучшению наших отношений и создаст дополнительные возможности для участия в глобальных процессах. Например, глобальные изменения климата – это очень острый вопрос для нас. Полагаю, что и для вас это серьезная проблема сегодня».

Откуда президенту Науру знать, что реальная проблема Абхазии – безработица и дефицит более 80 процентов бюджета, которым им приходится восполнять подачкой из России? Чтобы придать весомости визиту, Рауль Хаджимба предложил создать межпарламентскую группу межпарламентской группы дружбы между Абхазией и Науру «либо Группы друзей Абхазии, куда вошли бы Науру, Вануату, Тувалу. Такая группа могла бы лоббировать интересы Абхазии в этом регионе». Скорее всего, Хаджимба забыл, что Тувалу и Вануату отозвали свои признания.

Барон Вака спешно покинул Абхазию, направившись в Москву, где встретился с «президентом» другой оккупированной части Грузии, «Южной Осетии». Видимо Кремль посчитал слишком затруднительным посещение президентом Науру Цхинвали, поэтому встреча состоялась в столице страны-оккупанта. И там были те же слова о дружбе и сотрудничестве, а заодно было сообщено, что «послом Южной Осетии» в Науру нразанчен некий Таймураз Битиев, проживающий в Новой Зеландии почти в пяти тысячах километрах от Науру.

Когда-то Советский Союз тратил огромные деньги на поддержание стран и правительств, которые мало что значили в мировой политике, но для кремлевской политики это было не важно. Главное – поддержание советской имперской идеологии, чтобы советские люди не сомневались в окончательной цели победы коммунизма во всем мире. Так и сейчас Кремль идет на все ухищрения, сколько бы они не стоили, чтобы убедить абхазов и осетин в том, что их оккупированная территория кому-то интересна. Последствий от этого визита не будет, потраченные несколько сот тысяч долларов для российского бюджета – сумма небольшая, но ощущение абсурда сохранится надолго.

Олег Панфилов, «Крым.Реалии»