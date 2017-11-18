Госдеп США одобрил продажу Польше систем Patriot 18.11.2017, 15:24

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Транзакция может быть реализована уже в декабре этого года.

Правительство США официально приняло предложение о продаже Польше систем противоракетной обороны Patriot. Стоимость контрактов может превышать 10 млрд долларов. Госдепартамент США направил Конгрессу официальное уведомление о своем намерении их заключить, передает Польское радио.

Согласно документу, Польша планирует приобрести у США системы противоракетной обороны Patriot в самой последней конфигурации IBCS, включая четыре современных радара AN/MPQ-65, шестнадцать пусковых установок M903 и 208 новейших ракет.

Пакет также будет включать тестовые снаряды, системы управления огнем и генераторы. С учетом стоимости запасных частей, дополнительного оборудования и инструктажа, стоимость пакета может составить 10,5 млрд долларов.

Согласно законодательству США, Конгресс должен быть заранее проинформирован о намерении экспортировать значительное количество оружия. В случае стран НАТО этот период обычно составляет 15 дней. Если Конгресс за это время не выразит возражений, транзакция может быть реализована уже в декабре этого года.