Какую резину выбрать на зиму: с шипами, без шипов или «всесезонку» 20 18.11.2017, 17:17

7,772

Cпециалист дал несколько советов автолюбителям.

Когда менять летнюю резину на зимнюю, какими характеристиками должны обладать зимние покрышки и какие шины выбрать, советует Владислав Валынец, владелец мастерской «Шиномонтаж», пишет сайт kurjer.info.

Когда менять резину на зимнюю

Лучший ориентир для смены резины — не первый снег или гололёд, а градусник. Если температура установилась на отметке +7°C… ±5°C, машину пора «переобувать».

Ночные заморозки образуют на асфальте тонкую корку, на ней летние шины могут потерять сцепление с дорогой.

Летняя резина дубеет в холод, но размягчается при температуре +7°C и выше, а зимняя остаётся мягкой при низких температурах.

Какие шины выбрать

Идеальный вариант — иметь три комплекта шин: зимние шипованную и нешипованную и летнюю. При прохладной погоде от -3°C до +5°C лучше использовать зимнюю нешипованную, а при резком похолодании — перейти на шипованную резину. Но это не всем по карману. Проще выбрать что-то одно.

При покупке стоит учесть, что нешипованные шины лучше ведут себя на сухой и мокрой трассе, а шипованные — на заснеженной и обледенелой. Для нашего климата подходит нешипованная зимняя резина.

Есть шины с «плавающими» и «активными» шипами, они безупречны на любом покрытии, даже при сильном гололёде. Главный их недостаток — высокая цена.

Отличия зимней резины от всесезонной

Не путайте нешипованную зимнюю резину и всесезонную. «Всесезонка» имеет свойства зимних и летних шин, подходит для регионов с непродолжительной и малоснежной зимой, небольшими перепадами температур.

Некоторые выбирают всесезонную резину, чтобы сэкономить, но производители установили конкретный диапазон температуры, при которой её можно использовать — от -5°C до +20°C. В нашем климате опасно ездить всё время на всесезонной резине.

Какой протектор брать

На протекторе зимних шин множество канавок, ламелей, которые отводят снежную кашу и воду из пятна контакта шины с дорогой.

Для глубокого снега, бездорожья подходят покрышки с глубиной протектора до 10 мм. Такие модели отличаются крупным рисунком: большими шашками, широкими зазорами между ними.

Для городских очищенных дорог лучше выбрать шины с высотой протектора 7−8 мм.

Зимние шины условно подразделяются по рисунку протектора на «скандинавские» (липучка) и «европейские».

У «скандинавского» типа рисунок редкий с большим числом маленьких ромбовидных шашечек, поэтому грязь и снег легко очищаются. Такие протекторы дают максимальное сцепление на заснеженной трассе или пересечённой местности.

Резина «европейского» типа отличается диагональным рисунком со множеством водоотводных каналов и малых прорезей. Такие шины дают хорошее сцепление с поверхностью во время дождя и мокрого снега. Но лёд такой резине противопоказан.

Подведём итоги

♦ Устанавливать зимнюю резину следует, когда среднесуточная температура воздуха опустится до +7°С.

♦ Для городских дорог и езды по укатанному снегу оптимальный вариант — нешипованная резина с любым рисунком протектора глубиной 7−8 мм.

♦ Для заснеженного бездорожья — шипованная резина с симметричным ненаправленным протектором глубиной до 10 мм.