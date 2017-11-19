Скандал с задержанным в Минске украинским журналистом набирает обороты 17 19.11.2017, 11:20

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Павел Шаройко

Призывы к введению санкций против режима Лукашенко звучат все сильнее.

Украинский консул повидался с задержанным в Минске журналистом Павлом Шаройко. Тем временем в самой Украине все сильнее звучит возмущение «пустыми и льстивыми декларациями руководства Беларуси» и призывы к введению санкций против режима Лукашенко.

Как стало известно накануне, корреспонденту «Украинского радио» Павлу Шаройко выдвинуто обвинение в шпионаже.

«Петр Алексеевич, нужно будет что-то от Беларуси, скажи, мы тебе за сутки все сделаем. Все, что президент Украины не просил, публично говорю, мы всегда все делали», - говорил три года назад Александр Лукашенко в разговоре с украинским президентом.

Не прошло трех месяцев с похищения в Беларуси украинца Павла Гриба, как стало известно, что КГБ задержал журналиста Павла Шаройко. Как сказал в комментарии телеканалу «Белсат» глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, коллеги задержанного надеются, что Лукашенко не сделает из Павла Шаройко узника совести.

«Мы считаем абсурдным предъявлять какие-то обвинения в шпионаже, сборе информации профессиональному журналисту. Павел уже 10 лет работает в Минске», - говорит Сергей Томиленко.

Журналистское сообщество добивается положительной реакции украинской власти. Тем временем, стало известно, что задержанного уже посетил украинский консул. Прокомментировал дело и посол Украины Игорь Кизим:

«Некоторые действия для меня остаются не совсем логичными. На высоком уровне мы договаривались о цивилизованной работе, направленную на позитивный результат. Но есть такие моменты, когда белорусская сторона не слишком очевидно объясняет, почему так происходит».

В Украине же звучат куда более резкие заявления. Так отнесся к ситуации вице-премьер Вячеслав Кириленко:

«Чего стоят заверения в дружбе с украинским народом, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане?! Сначала Павел Гриб, сейчас - корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко. Такие действия нарушают все договора и делают лживыми заявления о дружбе! Или в Беларуси Путин все решает?»

Также заговорили в Киеве и о санкциях против политического и силового руководства Беларуси. Один из депутатов Верховной Рады Дмитрий Тымчук обвинил Лукашенко в целенаправленной деятельности против украинского суверенитета. Политик напомнил, что Минск поставляет контрабанду на оккупированные украинские территории, и добавил, что Украина также должна предложить западным странам ввести санкции против Минска.

«Разумеется, верховная инстанция, которая принимала решение - это все-таки самый высокий политический уровень в Беларуси. Ведь так просто, несмотря на всю хрупкость отношений, близость и дружественность, так просто такие решения не принимаются», - отмечает белорусский политолог Алесь Логвинец.

Вопросом остается, как это практически повлияет на отношения между Минском и Киевом, и перейдет ли украинская власть к активным действиям ради освобождения своего гражданина.