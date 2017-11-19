Лукашенко – Украина: подлость без границ 1 Оксана Полищку, «Укринформ»

19.11.2017, 12:54

Павел Шаройко

Пора уже ставить вопрос ребром.

Павла Шаройко – пленника белорусского КГБ (пока) – стандартно обвинили в «шпионаже». Пора ставить вопрос ребром: так Беларусь нам кто?

17 ноября стало известно, что в Беларуси, причем уже три недели назад, задержали собкора «UA: Украинское радио» гражданина Украины Павла Шаройко, которому уже традиционно для участников «союзного государства России и Беларуси» предъявлено обвинение в шпионаже. Впрочем, где его держат, пока не известно.

«Шпионаж» журналиста Шаройко, похоже, заключался в том, что, выполняя свой профессиональный долг, он готовил объективные материалы о том, что напрямую затрагивает Украину и украинские интересы: о похищении Павла Гриба, о совместных военных маневрах с Россией, чьи военные в Беларуси играют в «войну» с выдуманной «Вейшнорией», а на Донбассе ведут войну реальную – с Украиной.

Цена белорусского «дружелюбия» - невысока для Минска, но неприемлема для Украины. Новости о своей «вечной любви к украинскому народу» Лукашенко регулярно «покупает» во время визитов в Украину, когда ему нужны аргументы и давление для очередных гешефтов с кремлевской бандой. А платит «Лука» – регулярно – стабильным голосованием против Украины в ООН, или вот теми же маневрами, или предоставлением своей территории для грязных операций ФСБ, как в случае с похищением Павла Гриба. Конечно, Украина сейчас не в том положении, чтобы заводить себе новых заклятых врагов. Но в том, что позволяет себе официальный Минск, ничего «нового» нет, и называется это – откровенная враждебность, которую белорусский правитель прикрывает неискренней болтовней.

Следовательно, возникает несколько конкретных вопросов и один общий вывод. О каком «минском процессе» по прекращению войны, которую Россия ведет против Украины, может идти речь. Подобные переговоры проводят на нейтральной территории. А мы разве не наелись досыта «белорусского нейтралитета». А «белорусских миротворцев» в голубых касках ООН на Донбассе вы представляете? А вот их министр иностранных дел Владимир Макей буквально недавно «от чистого сердца» предложил. Спасибо, господин министр, оставьте их себе!

А общий вывод такой: если через день-два наш журналист окажется там где и предыдущий «белорусский» пленник Павел Гриб, - в застенках ФСБ России, Украина должна серьезно пересмотреть свои отношения с Беларусью. И еще. Отныне ни один украинец, а тем более журналист, не может чувствовать себя в безопасности, находясь в «братской» Беларуси.

Публикуем подборку сообщений об украинской пока что неофициальной реакции на задержании в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко

1. О задержании Павла Шаройко сообщил председатель ПАО «НСТУ» Зураб Аласания.

Задержали собкора RU: Украинское Радио в Беларуси, гражданина Украины Павла Шаройко.

От официальных ответов на наш запрос Посольство Беларуси пока уклоняется.

По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже».

«Павел перестал отвечать на наши звонки с 25 октября, когда делал репортаж (последние три - о контактной группе, о пропавшем Павле Грибе, о военных учениях РФ). Жена его не сказала тогда ничего, потому что, как позже выяснилось, он был задержан еще 25 октября, и ему были предоставлены услуги государственного адвоката, который уговорил жену Павла подписать обязательство о «неразглашении». Надеялись на дипломатические усилия... Вчера вечером жена Павла оказалась в безопасности - то есть, в Украине - и обратилась к нам уже с информацией», - написал Аласания.

2. Елена, жена Павла Шаройко считает, что в квартире накануне проводился негласный обыск в их отсутствие. Чуть больше подробностей предоставил председатель Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Подробности. Украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где Павел живет с семьей - женой Еленой и дочкой - был проведен обыск. Задержание (арест) проведено КГБ Беларуси. Павел имеет только (!) государственного адвоката. То есть предоставленного белорусскими властями! О привлечении другого адвоката Посольством Украины в РБ ничего не известно. С семьей Павел общается письмами. Первое пришло к жене по почте только через полторы недели.

НСЖУ предлагает объединить усилия Национального радио (НСТУ), где Павел работает штатным корреспондентом, и МИД Украины для привлечения независимого квалифицированного адвоката. При этом Национальный союз журналистов Украины продолжает требовать от белорусских властей немедленного освобождения нашего коллеги!

Нужно отметить, что Украинское радио - единственное украинское СМИ, которое вещает на средних волнах на оккупированные территории Донбасса и Крыма. И теперь его корреспондент, который освещает вопросы из Минска о работе контактных групп, задержан.

Министерство иностранных дел Беларуси пока не комментирует информацию о его задержании на территории республики. Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что МИД Украины в настоящее время принимаются меры по защите прав Павла Шаройко.

Институт массовой информации призывает Министерство иностранных дел Украины, ЕС, ОБСЕ, Совет Европы и международные правозащитные организации немедленно принять меры для освобождения задержанного спецслужбами Беларуси Павла Шаройко. «Задержание Шаройко в Минске свидетельствует о том, что отныне ни один украинский журналист не может чувствовать себя в безопасности, находясь в Беларуси», – заявила исполнительный директор ИМИ, представительница в Украине международной правозащитной организации «Репортеры без границ» Оксана Романюк. Институт массовой информации видит в этом задержании политические игры России, в которые втянута подконтрольная Кремлю Беларусь. Журналиста обвиняют в шпионаже, что напоминает сценарий российских спецслужб, который был применен к задержанному в Москве украинскому журналисту Роману Сущенко.

3. «Задержание в Минске белорусскими спецслужбами Павла Шаройко, украинского журналиста и патриота Украины - очередное свидетельство того, что сегодняшняя власть Беларуси ведет целенаправленную деятельность, направленную против суверенной Украины и ее граждан», - об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук. «События последних месяцев свидетельствуют о том, что Лукашенко и все белорусское руководство более не пытаются скрывать свою роль сателлитов Москвы, полностью контролируемых кукловодами из Кремля. Проведение вблизи границ с Украиной белорусскими военными учений совместно с военнослужащими ВС РФ и под руководством агрессора в лице России, голосование в унисон с РФ против резолюции по Крыму в ООН, предоставление территории Беларуси для операций ФСБ РФ против украинских граждан (П.Гриб), а теперь и «самостоятельное» проведение спецоперации против украинского журналиста П.Шаройко - яркие тому свидетельство», - отметил политик.

По словам народного депутата, Украине необходимо рассмотреть со своей стороны, а также представить соответствующие предложения западным странам по вопросу о введении санкций против высшего руководства Беларуси, в связи с соучастием и поддержкой агрессии РФ, преступлениями против граждан Украины и журналистов, а также в связи с регулярной контрабандой товаров в ОРДЛО через территорию РФ.

Оксана Полищку, «Укринформ»