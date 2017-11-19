СМИ: Протестующие захватили штаб кандидата в президенты Чили 1 19.11.2017, 19:01

1,460

Себастьян Пиньера

На высший государственный пост в Чили претендуют восемь кандидатов.

Группа протестующих ворвалась в избирательный штаб экс-президента Чили Себастьяна Пиньеры, участвующего в качестве кандидата в выборах главы государства, которые проходят в республике в воскресенье. Как сообщил ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cooperativa, прибывшая на место полиция вывела манифестантов из помещения и задержала 21 человека.

В ходе разгона протестующие попыталась оказать сопротивления стражам порядка. В результате беспорядков зданию, в котором находится избирательный штаб, был нанесен ущерб.

Манифестанты являются членами организации "Мятежная молодежь". Представитель движения Виктория Карденас заявила, что они захватили штаб кандидата, потому что считают, что Пиньера не способен защищать интересы обычных чилийцев и будет проводить политику, выгодную богатым.

Экс-глава государства осудил действия протестующих. "Я верю, что все те, кто считают, что насилие является способом добиться своих целей, не одержат верх в нашей стране, потому что уверен, что подавляющее большинство чилийцев хочет прогресса и мира", - сказал он журналистам на избирательном участке.

На высший государственный пост в Чили претендуют восемь кандидатов. Пиньера является фаворитом президентской гонки. Его главный конкурент - сенатор Алехандро Гильером, которого поддерживают несколько входящих в правящую левоцентристскую коалицию партий.