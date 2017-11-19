В Островце девушка на Toyota опрокинула милицейский ГАЗ

В Островце девушка на Toyota опрокинула милицейский ГАЗ12
- 19.11.2017, 19:22
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Водитель протаранила милицейский ГАЗ, после чего тот опрокинулся.
В Островце лоб в лоб столкнулись Toyota и милицейский ГАЗ. Об этом сообщили tut.by в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 19 ноября, около 02.00, на улице Ленинской. По предварительной информации, 24-летняя девушка на Toyota не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со служебным автомобилем милиции ГАЗ. От удара последний опрокинулся.
После столкновения все участники аварии были доставлены в медицинское учреждение.
Физическое состояние водителя Toyota в момент аварии будет установлено в результате экспертизы.