В Островце девушка на Toyota опрокинула милицейский ГАЗ 12 19.11.2017, 19:22

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Водитель протаранила милицейский ГАЗ, после чего тот опрокинулся.

В Островце лоб в лоб столкнулись Toyota и милицейский ГАЗ. Об этом сообщили tut.by в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 19 ноября, около 02.00, на улице Ленинской. По предварительной информации, 24-летняя девушка на Toyota не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со служебным автомобилем милиции ГАЗ. От удара последний опрокинулся.

После столкновения все участники аварии были доставлены в медицинское учреждение.

Физическое состояние водителя Toyota в момент аварии будет установлено в результате экспертизы.