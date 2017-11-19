Генералы банановых шкурок 3 Янка Грыль, «БелГазета»

19.11.2017, 20:31

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Комедийное падение на банановой корке - это такой вид спорта, популярный у белорусских хозяйственников.

Помните драматический момент падения Семена Семеныча Горбункова на банановой шкурке в «Бриллиантовой руке»? Жалко? Конечно, жалко! Человек хороший, гражданин и семьянин. Может, не интеллектуал, зато честный, принципиальный, исполнительный. Все его хвалят, даже злоумышленники. А у него как-то не так получается все - и смех и грех, и вроде само собой вышло: шел, поскользнулся, упал, гипс.

До сих пор члены правительства неутомимо генерировали оптимизм насчет «динамики возврата на траекторию экономического роста» или даже «окончания рецессии», но оптимизм этот был явно преждевременным.

9 ноября глава миссии Международного валютного фонда (МВФ), работавшей в РБ с 26 октября по 10 ноября, Питер Долман осторожно, с характерными оговорками похвалил антикризисный менеджмент белорусских властей. Да, экономика оживает главным образом за счет улучшения внешнеэкономической конъюнктуры, но вместе с тем оживление «является и следствием решительных действий, предпринятых правительством в течение последних двух с половиной лет». Решительные действия Долман перечислил: ужесточение денежно-кредитной политики, ужесточение бюджетно-налоговой политики, либерализация цен. Собственно, других и не было - все остальное пока на стадии обсуждения и бумажного прожектерства.

Поделился глава миссии и советами, традиционными для МВФ: продолжать макроэкономическую стабилизацию, форсировать реформы госсектора и создавать условия для активизации частного сектора, отладить механизмы адресной господдержки социально незащищенных на переходный период.

Актуально звучит и совет Долмана не упустить момент улучшения внешнеэкономической конъюнктуры и заложить «более надежные основы для экономического роста». В качестве поощрительного приза МВФ улучшил прогноз по РБ - точно так же, как это ранее сделал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

ГРАДУС ГРАДУАЛИЗМА

Тональность и результативность дискуссий МВФ с правительством РБ хорошо известна: на структурные преобразования госсектора Минск идти не готов, предлагаемые темпы увеличения тарифов на ЖКУ представляются ему опасными и т.п. Конек белорусских реформаторов - градуализм (рус. «постепеновщина»), на практике порой перерастающий в ничегонеделание.

По градуализму Долман мягко, но недвусмысленно прошелся: «Судя по опыту других стран, мы видим, что чем медленнее идут реформы, тем труднее их реализовывать... Если Беларусь будет двигаться медленным темпами, то она будет оставаться уязвима по отношению к шокам». По его оценке, «официальные органы намерены проводить такую экономическую политику, которая соответствует тому направлению, что мы обсуждали, но делать это более медленными темпами». В связи с чем глава миссии прямым текстом сообщил, из-за чего оказались приостановлены переговоры о новой кредитной программе: во-первых, из-за неторопливости в реформе госсектора; во-вторых, из-за разногласий по темпам достижения полного возмещения затрат на ЖКУ; в-третьих, из-за вопроса об «увеличении объема ресурсов, выделяемых на систему соцзащиты».

Небезосновательно и крайне деликатно Долман напомнил, что иногда просто непонятно, чего хотят белорусские власти: «Важно, чтобы официальные органы Беларуси подали сигнал, что они хотят в плане взаимоотношений с МВФ… Речь идет об оказании финансовой поддержки, техпомощи или проведении общих дискуссий по вопросам экономической политики». Сложно строить общение, когда твои собеседники то машут руками - мол, мы на все согласны, то с суровыми лицами констатируют свою неготовность к предложенным срокам и мерам. Это уже не градуализм, это по-другому называется.

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

Однако прощание с миссией МВФ было обставлено так, что принимающая сторона всячески старалась подчеркнуть, как она дорожит экспертно-консультационными услугами фонда. Эталонным представляется заявление премьер-министра Андрея Кобякова: помощь МВФ очень важна для нас, главная задача подчиненных Кобякова - «поддержать экономический рост», «снизить уязвимость экономики к внешним шокам», с МВФ стоит «обменяться мнениями, как в текущих условиях сохранить динамику взаимодействия». В общем, это не «спасибо, приезжайте еще». Это «что нам сделать, чтобы вы еще приехали?».

Не менее прозрачно высказался и председатель Совета Республики Нацсобрания Михаил Мясникович на встрече с исполнительным директором МВФ от стран Центральной и Восточной Европы Микаэлой Эрбеновой: «Активное членство в МВФ - то, чем нужно дорожить, и необходимо совершенствовать наши взаимоотношения. Беларусь выступает за конструктивное сотрудничество с фондом, у нас нет базовых противоречий, базовые подходы совпадают». Раз подходы совпадают, отчего же у нас до сих пор нет кредита?

Очаровательная г-жа Эрбенова явно догадалась, чего от нее ждут минские партнеры, и на встрече в Академии управления при президенте РБ рубанула с плеча: «Я как исполнительный директор, в т.ч. представляющий РБ в исполнительном комитете МВФ, поддерживаю власти в их переговорах с командой МВФ… Мне кажется, что переговоры были очень успешными». В остальном, кстати, оценки Эрбеновой вполне совпадают с оценками Долмана.

С ЕВРАЗИЙСКОЙ ПРЯМОТОЙ

Если МВФ пока так ничего и не дал неторопливым белорусским реформаторам, то Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) дал, и уже немало. 8 ноября директор проектной группы по финансовым кредитам ЕФСР Алишер Мирзоев пообещал, что скоро фонд рассмотрит выполнение Беларусью программы для перечисления 6-го транша кредита. Евразийского кредитора заботит, во-первых, макроэкономическая стабилизация; во-вторых, меры по повышению окупаемости затрат ЖКХ и приведению зарплат в соответствие с производительностью труда. В-третьих, «Совету фонда предстоит рассмотреть выполнение еще одного из условий программы - повышение социальной защиты работников, проходящих переобучение». Совпадение с МВФ временами почти дословное.

Обратим внимание: ЕФСР несколько более щедр на похвалы, но хвалит в основном за то же самое: «Текущие темпы инфляции являются беспрецедентными для Беларуси: в сентябре средняя инфляция снизилась до 6,4% с 12,1% в соответствующем периоде 2016г. и с 28% в среднем в течение 2010-15гг. Такой успех властей в деле борьбы с инфляцией был достигнут на фоне проведенной либерализации цен, сократившей долю регулируемых товаров и услуг в потребительской корзине до 20% против 33% на момент начала реализации программы, и повышения уровня окупаемости на услуги ЖКХ для населения с 51,6% до 62% (на конец программы коэффициент окупаемости должен достигнуть 70%). Широкий профицит… по итогам 8 месяцев увеличился до 3,7% ВВП с 1,9% ВВП за аналогичный период 2016г. против дефицита на уровне 6,2% ВВП в среднем за год в течение 2010-15гг.». Ужесточение кредитно-денежной политики принесло свои плоды, однако даже незначительное ее смягчение моментально аукается - инфляционными ожиданиями, ростом импорта и т.п.

Любопытно услышать от представителя ЕФСР, а не от белорусского чиновника и такую похвалу: «Минфином РБ создана база данных по директивным кредитам, которая, насколько мы понимаем, впервые собрала всю информацию по данному виду кредитования и может значительно улучшить качество мониторинга и принимаемых решений». Ну, у нас многое впервые. За 2016г. чистое финансирование директивных кредитов сократилось на 1% ВВП, за I полугодие 2017г. - на 3,2% ВВП. Почувствуйте весомость этих цифр, сравнив их с прогнозами роста.

И снова болезненная тема состояния госсектора: программой ЕФСР предусмотрены меры по «реформированию управления госпредприятиями, включая их финансовое оздоровление, корпоратизацию и передачу на местный уровень». По оценке Мирзоева, экономика восстанавливается главным образом под влиянием внешних факторов (в частности, оживления спроса в ЕАЭС), а закрома родины пополняются из трех источников: внешняя торговля, чистые продажи валюты населением, чистый приток по внешнему долгу. И опять наши евразийские кредиторы говорят то же самое, что и международные.

ТРЕТИЙ ПОШЁЛ!

Минимум два пункта из претензий и рекомендаций кредиторов - реформа рынка труда и преобразования госсектора - имеют прямое отношение к многострадальному декрету N3. Декрет переименован, отредактирован, но пока не доступен для вдумчивого изучения как тунеядцами, так и уполномоченными изобличать оных госорганами.

9 ноября министр труда и соцзащиты Ирина Костевич приоткрыла завесу секретности над судьбой документа: «Обновленная версия декрета N3 находится в администрации правителя… Она направлена прежде всего на содействие и стимулирование занятости, на активную политику занятости по отношению к тем гражданам, которые действительно хотят работать». Это все что пока известно про судьбоносный законодательный акт.

Содействовать занятости и стимулировать трудовой энтузиазм родина собирается с помощью проверенного инструментария: «Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, в первую очередь мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства. Какие это будут услуги, конечно, будет еще рассматриваться». Итак, мускулистая рука нужды выдавит тунеядцев на легальный трудовой рынок, где их - на фоне полного возмещения себестоимости ЖКУ - встретят вакансии традиционного белорусского формата. Думается, реакцию тунеядцев нетрудно предугадать.

Очень характерно, что государство, еще 10 лет назад именовавшее себя социально ориентированным, профукало все свои социальные ништяки буквально в течение нескольких лет и теперь, даже обжегшись на первой редакции декрета, по-прежнему предпочитает реформе рынка труда и соцзащиты игру в тунеядцев. Ребята, вам уже МВФ открытым текстом советует отменить этот вредительский декрет! Какие тунеядцы, если у нас официально безработица 0,6%?

* * *

Возможно, комедийное падение на банановой корке - это такой вид спорта, популярный у крепких хозяйственников. Но все равно странно наблюдать участника таких соревнований, заботливо подкладывающего себе банановые шкурки под обе подошвы и для надежности смазывающего их топленым салом.

Янка Грыль, «БелГазета»