Петрас Ауштравичюс выступил против визита Лукашенко в Брюссель

Петрас Ауштравичюс выступил против визита Лукашенко в Брюссель7
- 2.11.2017, 12:16
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Евродепутат от Литвы поддержал белорусскую оппозицию.
Евродепутат от Литвы Петрас Ауштравичюс выразил протест против приглашения Лукашенко в Брюссель, и поддержал Наталью Папкову Николая Статкевича и Владимира Некляева, об этом политик написал в своем «Твиттере»:
«Лукашенко направляется в Брюссель. В это же самое время белорусская оппозиция направляется в тюрьму - Николай Статкевич, Наталья Папкова, ведется дело против Владимира Некляева»
A.#Lukshenka to Brussells meanwhile #Belarus opposition to jail =Mikalai Statkevich, Natalia Popkova. V. Nekliaev under investigation— Petras Austrevicius (@petras_petras) 2 ноября 2017 г.