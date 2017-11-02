Петрас Ауштравичюс выступил против визита Лукашенко в Брюссель 7 2.11.2017, 12:16

2,538

Пятрас Ауштрявичюс

Фото: DELFI

Евродепутат от Литвы поддержал белорусскую оппозицию.

Евродепутат от Литвы Петрас Ауштравичюс выразил протест против приглашения Лукашенко в Брюссель, и поддержал Наталью Папкову Николая Статкевича и Владимира Некляева, об этом политик написал в своем «Твиттере»:

«Лукашенко направляется в Брюссель. В это же самое время белорусская оппозиция направляется в тюрьму - Николай Статкевич, Наталья Папкова, ведется дело против Владимира Некляева»