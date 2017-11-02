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Петрас Ауштравичюс выступил против визита Лукашенко в Брюссель

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  • 2.11.2017, 12:16
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Пятрас Ауштрявичюс
Фото: DELFI

Евродепутат от Литвы поддержал белорусскую оппозицию.

Евродепутат от Литвы Петрас Ауштравичюс выразил протест против приглашения Лукашенко в Брюссель, и поддержал Наталью Папкову Николая Статкевича и Владимира Некляева, об этом политик написал в своем «Твиттере»:

«Лукашенко направляется в Брюссель. В это же самое время белорусская оппозиция направляется в тюрьму - Николай Статкевич, Наталья Папкова, ведется дело против Владимира Некляева»


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