Леонид Кулаков: Душой был со Статкевичем и моими друзьями 2.11.2017, 15:26

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Леонид Кулаков

Активисты стоят грудью за тех, кто первый раз выходит на акции протеста.

Об этом сайту Сharter97.org рассказал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков.

- Нам стало известно, что вам пришел протокол за Марш рассерженных белорусов 2.0, каким было решение суда? Расскажите о вашем состоянии здоровья.

- Протокол за Марш рассерженных белорусов 2.0 пришел позавчера, но пока даже не знаю содержимое письма. Я сейчас лежу в больнице, повредил ногу во время одного из моих арестов на Окрестина. Мне только что делали МРТ и врачи сказали, что у меня в колене собирается жидкость.

В ЦИП на Окрестина специально делают такие высокие «шконки», чтобы заключенные ломали ноги, когда с них слазят. Всеми правдами и неправдами подрывают здоровье активистов, чтобы они не выходили на акции протеста. Но я для себя четко решил: хоть ползком - но поползу на Площадь!

- Сегодня стало известно, что власти арестовали активистку Наталью Папкову. Ранее был арестован лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, поэта и одного из лидеров БНК Владимира Некляева осудили на 10 суток ареста. Почему власти преследуют активистов и лидеров Белорусского Национального Конгресса?

- Тут ничего удивительного нет. Власти пытаются запугать людей. Поэтому и подвергают репрессиям самых активных, тех, кто представляет собой опасность, тех, кто не молчит. Мы стоим грудью за тех, кто первый раз выходит на акции протеста, берем удар на себя, стоим горой за новичков. Слава Богу, что люди не боятся, да может не так много людей выходит на акции протеста, но они выходят, за что я им благодарен. Белорусы, спасибо вам за мужество и смелость.

Я как ходил, так и буду ходить Площадь. Буду бороться не только за свое счастье, а и за свободную Беларусь, против того беспредела, который творится у нас.

В ночь, когда проходила акция «Цепь памяти», я душой был со Статкевичем и с теми людьми, которые были возле здания КГБ. Мне так жалко, что я лежал в больнице и не мог быть рядом с моими друзьями. Представляете, врачи каждые полчаса смотрели, есть ли в палате Кулаков, не убежал ли я на акцию.