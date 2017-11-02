На литовско-белорусской границе задержали украинского правозащитника 2 2.11.2017, 19:04

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Назарий Боярский

Украинского правозащитника Назария Боярского 2 ноября сняли с поезда «Вильнюс-Минск» на станции Гудогай.

Правозащитнику объявили о запрете на въезд на территорию Беларуси без объяснения причин.

Об этом в своем «Фейсбуке» сообщила правозащитница Елена Тонкачева.

Назарий Боярский - сопредседатель коалиции по противодействию дискриминации в Украине, координатор образовательных программ Центра гражданских свобод, активист «Эвромайдана SOS».

Летом 2012 году он был одним из организаторов странствующей выставки «Права человека вне игры», в ходе которой собирались подписи в поддержку белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, который в то время находился за решеткой.