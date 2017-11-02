На литовско-белорусской границе задержали украинского правозащитника

На литовско-белорусской границе задержали украинского правозащитника2
- 2.11.2017, 19:04
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Украинского правозащитника Назария Боярского 2 ноября сняли с поезда «Вильнюс-Минск» на станции Гудогай.
Правозащитнику объявили о запрете на въезд на территорию Беларуси без объяснения причин.
Об этом в своем «Фейсбуке» сообщила правозащитница Елена Тонкачева.
Назарий Боярский - сопредседатель коалиции по противодействию дискриминации в Украине, координатор образовательных программ Центра гражданских свобод, активист «Эвромайдана SOS».
Летом 2012 году он был одним из организаторов странствующей выставки «Права человека вне игры», в ходе которой собирались подписи в поддержку белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, который в то время находился за решеткой.