Диктатор просит о прощении 3 20.11.2017, 7:53

5,692

Фото: Reuters

Правителю дали время до 12 часов, чтобы уйти самому.

В телеобращении к стране, которого долго ждали, правитель Зимбабве Роберт Мугабе не объявил о своей отставке, несмотря на то, что к ней призвала его собственная партия, сообщает «Голос Америки».

«Мы должны научиться прощать и разрешать разногласия по-товарищески», – заявил Мугабе, отметив, что признает обеспокоенность, выраженную правящей партией страны, давшей ему время до полудня понедельника, чтобы подать в отставку, и предупредив, что в противном случае будет начата процедура импичмента.

По словам Мугабе, события, происходящие на этой неделе в Зимбабве, не угрожают конституционному порядку и его полномочиям как главы государства и верховного главнокомандующего.

Ранее правящая партия Зимбабве, «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) потребовала от президента страны Роберта Мугабе подать в отставку до полудня понедельника под угрозой импичмента.

ЗАНУ-ПФ назначила бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагву, уволенного Мугабе две недели назад, новым руководителем партии.

Партийное руководство также исключило из партии жену президента Грейс Мугабе, возглавлявшую Женскую лигу ЗАНУ-ПФ.

Тысячи воодушевленных жителей Зимбабве в субботу вышли на улицы Хараре. Некоторые из них прошли маршем к официальной резиденции Мугабе на фоне общенациональных протестов, сопровождающихся призывами к его отставке.

Некоторые демонстранты держали лозунги «Мугабе должен уйти!» и «Не переворот, но здорово». Участники акции протеста устроили сидячую забастовку примерно в 200 метрах от ворот резиденции, после того как их остановили военные.

В этой резиденции, Государственном доме, Мугабе находится под официальным арестом. Здесь же проходят переговоры о его уходе.

«Это несправедливо. Почему солдаты не дают нам пройти к Государственному дому? – говорит 26-летний Рутендо Майсири. – Это неправильно. Мы отсюда не уйдем».

Племянник Мугабе Патрик Жувао сообщил Reuters в субботу, что его дядя и его жена «готовы умереть за правое дело». Выступая из неуказанного места в ЮАР, Жувао сообщил, что Мугабе не планирует уходить в отставку, чтобы не легитимизировать события, которые он охарактеризовал как переворот.

Жувао сообщил, что состояние здоровья его дяди «хорошее», хотя он почти не спал с тех пор, как военные взяли ситуацию в стране под свой контроль в среду.

В прошлом военные прекращали подобные демонстрации в столице, но сейчас поддерживают протесты, направляя демонстрантов на стадион Zimbabwe Grounds, где выступают активисты, политики и бывшие борцы за свободу, призывая президента уйти в отставку.

Стадион Zimbabwe Grounds является символическим местом. Именно здесь зимбабвийцы в 1980 году приветствовали возвращение Мугабе из изгнания после освободительной войны против правления белого меньшинства.

Требования растут

Члены оппозиционных организаций разочарованы темпами переговоров о политическом будущем Мугабе.

Председатель Зимбабвийской национальной ассоциации ветеранов освободетельной войны Кристофер Мутсвангва заявил журналистам, что протесты направлены на отстранение президента от должности.

С призывом к Мугабе уйти в отставку выступил бывший премьер-министр Морган Тсвангираи, возглавляющий партию «Движение за демократические перемены».

«Роберт Мугабе должен уйти в отставку немедленно в связи с настроениями в стране и ожиданиями, со всем уважением к его наследию и вкладу в историю Зимбаве, в том числе до обретения независимости», – заявил Тсвангираи, который на днях возвратился в страну из ЮАР, где он лечится от рака.

Пока нет никаких признаков, что Мугабе добровольно уйдет в отставку.

Он – единственный лидер, которого знала страна с момента обретения независимости в 1980 году, и ему удавалось справляться со многими предыдущими вызовами его правлению, в том числе благодаря армии и полиции. Его сторонники также прибегали к физическому насилию для запугивания оппонентов.

Его позиции были сильны, несмотря на бедственное положение в экономике страны. В прошлом году ЗАНУ-ПФ выдвинула его кандидатом в президенты на выборах 2018 года.

Поворотной точкой стало увольнение Мнангагвы – героя освободительной войны, который пользуется большой поддержкой у ветеранов.