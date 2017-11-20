Как белорусов «разводят» во время автопутешествий за рубежом 2 20.11.2017, 11:55

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Белорусы так любят свои автомобили, что не готовы с ними расставаться даже в отпуске.

Если же говорить всерьез, то автопутешествия стали весьма популярными в последнее время. Разумеется, в путевых заметках бывают не только приятные страницы. Туристы, которые не всегда досконально знают особенности и законы другой страны, часто сталкиваются с профессиональными обманщиками.

Журналисты нашли на форуме Onliner.by несколько примечательных историй из Сербии, Польши, Венгрии и других стран.

Сербия

Летом многие белорусы устремляются к черноморскому побережью Болгарии. Опытные автопутешественники предлагают два наиболее популярных маршрута: первый — через Украину и Румынию (возможно, также через Молдову), второй — так называемый европейский (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния или Сербия).

Участник нашего форума выбрал второй путь. Вспоминает, что несколько лет назад впервые ехал по европейскому маршруту и не рассчитал силы. Ночь застала в Сербии, где хороший автобан, но по-прежнему есть ощущение, что страна не оправилась до конца от военных действий. Как назло пошел дождь, перегорела лампочка в фаре, и белорус решил остановиться для отдыха.

— Обычно выбираю охраняемые стоянки или парковку возле заправки, где есть видеокамеры, — рассказывает автомобилист. — Но в тот раз подошел не так основательно. Около городка Смедерево (в 50 километрах от Белграда) был паркинг с мотелем, кафе, туалетами. То есть все казалось цивильным. Когда выглянуло солнце и стало душно, я открыл дверь и, вероятно, задремал.

«Проснулся, когда почувствовал какое-то движение. Открыл глаза — в салоне двое каких-то ребят. Сразу бросились наутек, прыгнули в заведенную машину и уехали»

Белорус не успел записать номер автомобиля. Осмотревшись, обнаружил пропажу мобильного телефона и небольшой суммы денег. Планшет лежал чуть поодаль, и воры до него не дотянулись. Документы также остались в машине.

— Я вызвал полицию, но она ничем помочь не смогла, — продолжает наш собеседник. — Оказалось, это место очень неудачное с точки зрения поиска преступников. Там несколько развязок и множество вариантов маршрутов. Отследить воришек было практически невозможно.

Совет от автопутешественника такой: правильно планировать маршрут, рассчитывать силы, бронировать гостиницы с охраняемыми парковками. В крайнем случае останавливаться на отдых на заправках или стоянках с видеонаблюдением.

Польша

Кажется, темные 1990-е, когда в соседней стране орудовали непонятные банды, поджидавшие перегонщиков и челноков, прошли. Однако периодически на форумах всплывают весьма неприятные истории с участием белорусов. Обычно наши соотечественники сталкиваются с автоворами.

— Несколько лет назад ездили в Варшаву в командировку, — сообщил нам Анатолий, работавший в одной из крупных компаний. — Были на автомобиле с белорусскими номерами. Решили заодно сделать покупки. Думаю, возле одного из гипермаркетов нас выследили. Не помню уже, где точно. Мы остановились и чего-то ждали. Вдруг нашу Acura обступили 5—6 плечистых ребят, о намерениях которых было несложно догадаться. У нас просто не было другого выхода, как открыть салон и распрощаться с деньгами и покупками. Обращение в полицию ни к чему не привело: «Камер нет». Как я понимаю, особого желания тоже...

Впрочем, белорусы выступают не только в роли потерпевших. Два года назад в Белостоке задержали молодого человека, который заправлялся на АЗС города и его окрестностей и уезжал не расплатившись. Как сообщали польские СМИ, было установлено пять таких фактов.

Когда парень во второй раз приехал на одну из заправок, где уже побывал, его узнали. Белорус выхватил из машины сумку со своими документами и попытался убежать, но его задержали.

Финал был не таким уж печальным для задержанного. Поляки решили, что его действия являются проступком (то есть административным нарушением), а не преступлением, так как сумма нанесенного вреда в каждом из инцидентов была меньше 260 злотых. Вскоре молодого человека отпустили.

Австрия

Чем западнее страна, тем меньше риск нарваться на откровенный грабеж. Однако при этом чаще встречаются разного рода попрошайки и те, кто пытается разжалобить туристов. Один из участников нашего форума рассказывал свою историю:

— В Австрии за мной двигался Mercedes, который настойчиво моргал фарами и указателями поворотов. Я остановился: мало ли что случилось? За рулем был русскоязычный мужчина, который утверждал, что является азербайджанцем. Говорил, в автомобиле якобы сломалась коробка переключения передач, все деньги потратил на ремонт, а теперь не хватает на топливо, чтобы добраться домой. Затем стал предлагать какие-то браслеты, уверяя, будто это золото.

«Беглого взгляда хватило, чтобы распознать дешевую бижутерию. В общем, извинились и продолжили путь, ничего не оставив»

Через пару километров увидели на обочине две машины. Возле них находился наш знакомый, который что-то объяснял водителю автомобиля с российскими номерами. Заметив нас, стал активно махать, но мы уже не останавливались.

Это далеко не единичный случай, когда за рубежом бывшие соотечественники играют на панибратстве, вспоминают об общем советском прошлом и пытаются всячески разжалобить. Как правило, это мигранты, перебравшиеся в Евросоюз, но так и не нашедшие честного способа заработать.

Венгрия

Если вы думаете, что кастрюли из багажника предлагают на парковках только у нас, то ошибаетесь. Такая форма «развода» активно применяется в странах Евросоюза. Наш читатель вспоминает историю, которая приключилась с ним в Венгрии:

— Путешествовали семьей летом 2017-го на автомобиле. Двигались через Венгрию в Румынию. Когда до границы оставалось 50—70 километров, решили остановиться для отдыха. Заехали в торговый центр. Все, кроме водителя, пошли пообедать. Тот позже рассказывал: только мы удалились, как на автомобиле подъехали несколько человек, похожих на цыган. Оказалось, они говорят по-русски, более того — по номерам определили, что машина из Минска. Обступили автомобиль и стали уговаривать купить кастрюли и сковородки. Разумеется, мы хорошо знали про этот способ обмана. Наш водитель стал вежливо отказываться. Но продавцы не унимались, извлекая из багажника все новые предметы обихода. В конце концов поняв, что ничего не выйдет, стали откровенно провоцировать, мол, а вы белорусы бедные, чего только сюда ездите и прочее...

Другой пользователь сообщил о своем случае. Он ехал по трассе на компактвэне также с семьей. Когда до заранее забронированного отеля оставалось не так уж много, обратил внимание на Mercedes E-Class, выехавший из-за поворота. Вдруг водитель седана стал моргать фарами и активно жестикулировать. Недоумевающий минчанин остановился возле края проезжей части.

— Мужчина стал показывать то ли на колесо, то ли на переднюю подвеску, — рассказывает он. — Говорил по-венгерски, ничего не понять. Но суть можно было уловить. По его мнению, произошла серьезная поломка, и надо ехать на автосервис, он покажет дорогу. Конечно, настроение это изрядно подпортило. Поначалу мы действительно последовали за ним — мало ли что... Но потом стали рассуждать: автомобиль ведет себя как обычно, никакого стука или вибрации. И вообще, как можно было обнаружить подобную неисправность, проезжая мимо.

«Если предположить, что это автомеханик экстра-класса, то такое, наверное, возможно. Однако зачем ему это и куда он нас везет? Чем больше обсуждали ситуацию, тем больше приходили к выводу, что нас хотят „развести“»

В итоге решили не отклоняться от первоначального маршрута, благополучно прибыли на парковку гостиницы. Там еще раз внимательно осмотрели машину и видимых дефектов не нашли. А уже в номере нашли в интернете информацию об аналогичных ситуациях именно в Венгрии с похожим Mercedes.

Судя по всему, водителей автомобилей с номерами не из ЕС заманивают на автосервис, а дальше клиент уже никуда не денется: поднимут на подъемник, поменяют какой-то пустяковый расходник и выставят счет на несколько сотен евро, предполагает автомобилист.

Украина

Самая спорная ситуация возникает при пересечении украинско-белорусской границы. Представьте: уставшие путешественники, выждав очередь, наконец въезжают на территорию украинского пункта пропуска, мысленно они уже в Беларуси, остается предъявить документы. Вдруг к ним подходят и просят отъехать в сторонку: «На вашем автомобиле была превышена скорость, надо оплатить штраф, только придется подождать часика два, пока придут документы о правонарушении».

Подобный сценарий описывали несколько участников форума. По их мнению, с ними общался человек в форме пограничника. Что примечательно, речь всегда шла о пункте пропуска «Новые Ярыловичи» (с белорусской стороны — «Новая Гута»). Обе истории, описанные ниже, произошли в июле этого года.

— Все происходило на самом погранпереходе, после въезда в так называемую зону прохождения контроля, — сообщил пользователь afonya_the_best. — Прошел сотрудник, собрал у трех водителей документы. Затем появился пограничник с планшетом в руках. Не представился, но стал уверять, что мой автомобиль якобы попал на камеры скорости в Украине. А после того как нам отдадут документы и мы выедем из зоны оформления, необходимо постоять в сторонке и подождать, покуда придут бумаги с нашим нарушением, — около двух часов.

Как говорит участник форума, он отказался оплачивать штраф на месте и потребовал выслать копию постановления по домашнему адресу. Характерно, что никакой конкретики ему не предоставили — ни где зафиксировано нарушение, ни на сколько была превышена скорость и пр.

— Пограничник немного помялся, заметил, что в этом случае наверняка начислят пеню, придется приехать на заседание суда, даже сделал вид, что кому-то звонит, и ушел, — продолжает afonya_the_best. — При выезде из пункта пропуска мы снова встретили его. Он посмотрел в планшет, опять стал упоминать что-то про пеню и бумаги, которые могут прийти на работу. Снова в категоричной форме отказались уплачивать штраф, документально не подтвержденный. Тогда он открыл шлагбаум и выпустил нас.

А вот у пользовательницы oriflamek, также пересекавшей границу в данном пункте пропуска в июле этого года, все завершилось иначе:

— В пункте пропуска забрали паспорт, затем подошел пограничник и спросил, откуда едем. Сообщил, что зафиксировано превышение скорости, не уточнив, на сколько. Упомянул лишь штраф — до 300 гривен. По его словам, нужно было подождать в сторонке около двух часов, пока придет протокол. После этого можно оплатить штраф в отделении банка. А выслать-де постановление в Минск он не может. Вот если бы в Гомель, тогда ладно. Поскольку была с тремя детьми, возмутилась. Уточнил, есть ли 30 белорусских рублей. Ответила, что есть только купюра в 10 долларов. Затем у меня взяли деньги (нашлось только 10 евро) и пообещали оплатить штраф. При этом уточнили, когда выезжаю в следующий раз.

Правомочны ли сотрудники пограничной службы взимать штрафы за превышение скорости? Ответ на этот вопрос мы попытались получить в Пограничной службе Украины. Однако по телефонам пресс-службы, номера которых указаны на официальном сайте, в течение нескольких дней никто не отвечал.

В ответ на письмо, отправленное по электронной почте, получили предложение оформить запрос на официальном бланке, что и было сделано. На момент публикации ответ получен не был.

Комментарий МИДа Беларуси:

— Каждый гражданин нашей страны должен знать, что Конституция гарантирует ему право на возвращение в Беларусь. Дипломатические представительства стараются оказать помощь согражданам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом.

Например, распространенная ситуация — обращаются туристы, у которых украли вещи, деньги, документы. В этом случае есть два правильных адреса, куда следует обратиться. Во-первых, в правоохранительные органы с заявлением о краже. Во-вторых, с копией этого заявления в белорусское посольство. Его работники выдадут документы для возвращения в Беларусь, окажут организационную и техническую помощь.

Стоит обратить внимание, что утерянный паспорт при этом становится недействительным, попадает в базу утерянных и украденных документов. Попытка пересечь границу с таким удостоверением личности чревата задержанием.

Что делать, если в стране пребывания нет белорусского посольства? Алгоритмов может быть несколько. Первый — обратиться в ближайшую консульскую точку. Скажем, если неприятный случай произошел в Испании, то нашим гражданам проще добраться до Милана, где находится белорусское консульство. Если в Боснии, то, соответственно, мы рекомендуем отправляться в Сербию.

Второй вариант подходит скорее для экзотических стран, расположенных в Юго-Восточной Азии или Африке. В этом случае можно обратиться в диппредставительство России, с которой у нас заключено соглашение об оказании помощи нашим гражданам. Вас как минимум свяжут с консульскими работниками Беларуси.