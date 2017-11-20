Дмитрий Тымчук: Шаройко задержали в Беларуси по подставным документам провокатора из РФ 3 20.11.2017, 13:53

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Дмитрий Тымчук

Лукашенко пора определиться, является ли он холуем Путина.

Об этом написал руководитель группы украинских экспертов «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Друзья группы «Информационное сопротивление» в Беларуси, которые пытаются противостоять попыткам Лукашенко сделать страну полным сателлитом РФ и вести против Украины недружественную политику, предоставили нам информацию относительно обстоятельств задержания в Минске украинского журналиста П.Шаройко и документы, связанные с этим задержанием.

В частности, непосредственно в день задержания П.Шаройко встретился с сотрудником пропагандистского телеканала НТВ (Российская Федерация) по просьбе последнего. Он пытался передать Павлу якобы секретные документы по использованию территории Республики Беларусь для вторжения в Украину (деталь: сотрудник НТВ утверждал, что данные документы - из российского Генштаба, хотя даже беглый их анализ показывает, что они имеют отношение исключительно к белорусским Вооруженным силам). В них, помимо прочего, говорится об общем усилении военного «сотрудничества» с РФ, включая планы передислокации на территорию Беларуси в 2018 г российской ракетной бригады и батальона РЭБ ВС РФ (см. скрины).

П.Шаройко отказался взять данные документы, прекрасно понимая, что речь идет о провокации. По дороге с данной встречи домой он был задержан сотрудниками КГБ РБ. Учитывая участие в событиях сотрудника инструмента российской пропаганды, стоит полагать, что в случае с провокацией с П.Шаройко речь идет не о «самостоятельной» операции КГБ РБ, а о совместной операции белорусских и российских спецслужб.

Теперь о самих документах.

Аналитики группы «ИС» уже заканчивают изучение содержания документа, их выводы мы опубликуем позже. Но уже ясно следующее.

Если документы подлинные, то становится предельно ясным, что под прикрытием рассказов о «дружественном отношении к Украине» Лукашенко в реальности готовит Беларуси судьбу полного анклава России, со всеми вытекающими для Украины негативными последствиями.

Если же документы сфальсифицированы, и российские спецслужбы использовали «втемную» КГБ РБ в провокации против П.Шаройко, то Лукашенко должен немедленно освободить украинского журналиста и извиниться перед Украиной. А заодно наконец определиться – он является президентом суверенной державы, имеющей право на самоопределение и независимую внутреннюю и внешнюю политику, включая добрососедские отношения с Украиной, либо же является холуем Путина».