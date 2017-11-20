КГБ: Украинец Шаройко создал в Беларуси агентурную сеть 20.11.2017, 14:23

Павел Шаройко

Белорусские спецслужбы обвиняют украинского журналиста в «работе под прикрытием».

«Задержанный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера. После задержания Шаройко признался, что является сотрудником кадрового аппарата разведки и работает под прикрытием в звании полковника», - об этом на брифинге заявил официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин, сообщает tut.by.

Напомним, о задержании украинского журналиста в Минске стало известно 17 ноября, об этот заявил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. По данным коллег, Шаройко был задержан 25 октября в Минске. Жена журналиста также не знает подробностей задержания. В минской квартире Шаройко прошел обыск. Коллеги Шаройко рассказали, что последние его материалы касались переговоров трехсторонней группы по Украине и пропавшего в Гомеле украинца Павла Гриба.

Как сообщила жена Павла Шаройко, Елена, задержали журналиста сотрудники КГБ Беларуси. Позже супруга Шаройко узнала, что Павла подозревают в шпионаже.

18 ноября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Павел Шаройко находится в следственном изоляторе КГБ Беларуси, к задержанному пустили украинского консула.

Посол также подтвердил, что причиной задержания является обвинение в шпионаже.

«После задержания были названы причины — это обвинение в шпионаже согласно УК Белоруссии. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием», — заявил он.

Кто такой Павел Шаройко?

Павел Шаройко закончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности военная журналистика.

В 2001 году в Главном управлении разведки Минобороны Украины впервые в практике военной разведки страны была создана пресс-служба. Ее начальником и пресс-секретарем управления стал майор Павел Шаройко. В ГРУ Шаройко работал до 2009 года.

В Беларуси Шаройко сначала возглавлял корпункт украинского агентства УНИАН, потом стал собкором «Украинского радио» в Беларуси.