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Советника посольства Украины в Минске объявили персоной нон грата

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  • 20.11.2017, 15:11
  • 17,523

Между Беларусью и Украиной разгорается дипломатический скандал.

Советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова объявили в Беларуси персоной нон грата из-за дела задержанного украинского журналиста Павла Шаройко.

В пресс-службе КГБ Беларуси сообщили, что дипломат якобы координировал "разведывательную деятельность" журналиста, работая под прикрытием советника, пишет nv.ua.

"За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата", - заявили в белорусском ведомстве.

Ранее в КГБ Беларуси заявили, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины.

Напомним, корреспондента Украинского радио Павла Шаройко задержали 25 октября в Минске по подозрению в "шпионаже". В тот же день в квартире, где он живет с семьей - женой Еленой и дочкой, был проведен обыск.

Также спецслужбы Беларуси в Минске задержали руководителя ПАО Завод утяжелителей Александра Скибу, который в прошлую среду прибыл туда на деловую встречу. Скиба должен был провести переговоры с ОАО Минский тракторный завод, с которым у предприятия из Украины есть договоренность о поставках продукции.


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