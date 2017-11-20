Brutto в Киеве: Полный зал, чемпион на сцене и более двух часов без остановок 20.11.2017, 20:06

1,744

Концерт в Киеве закрепил Brutto в топе украинских групп, способных собирать такие большие площадки.

Для BRUTTO концерт в Киеве завершал тур в поддержку альбома Рокі. Тур получился довольно масштабным по украинским меркам – охватил более 20 городов, пишет liroom.com.ua.

Главная черта, отличающая BRUTTO от большинства других украинских групп – удивительная работоспособность. За три года деятельности команда под предводительством Сергея Михалка успела записать и представить три полноценных альбома, выпустить более 20 клипов, выступить на всех возможных украинских фестивалях и съездить в четыре тура, в том числе по Канаде и США.

Фото: Ekaterina Dema & Olga Radchuk

Фото: Ekaterina Dema & Olga Radchuk

В последний раз на BRUTTO я был на Sziget. Но вряд ли имеет смысл сравнивать выступление в заполненной Stereo Plaza с концертом на жаре перед парой сотней фанатов. Более уместным выглядит сравнение с их же выступлением в киевском Дворце Спорта два года назад. Что изменилось?

С точки зрения сценического образа, все на своих местах. Пятеро фронтменов, которые более-менее равномерно распределяют исполнение песен. Михалок, конечно, остается главным магнитом для зрителей и берет на себя основные хиты (зачастую еще Ляписа Трубецкого), но всем видом показывает, что главный не он, а вся группа.

Фото: Ekaterina Dema & Olga Radchuk

Изменилась публика. Создалось впечатление, что сейчас BRUTTO слушает более широкая аудитория. В зале было много детей, много мужчин и женщин старше 35. Конечно же и много молодежи, которая заряжала слэм в первой фанзоне. Традиционно BRUTTO собирают фанатов Ляписа, но по ощущениям поддержки зала, собственный материал воспринимается ничуть не хуже.

В составе BRUTTO теперь есть самый настоящий чемпион мира не только по муай-тай, но и по кикбоксингу – Виталий Гурков. Первую часть концерта Гурков ходил по залу, фотографировался с поклонниками и озадачивал их своим отсутствием на сцене. Оказалось, что это была своеобразная прелюдия. Выход Гуркова посреди концерта с Чемпионским поясом стал одним из самых сильных моментов выступления.

Фото: Ekaterina Dema & Olga Radchuk

На сцене BRUTTO несутся как паровоз. Более 2 часов выступления без пауз и передышек. Это однозначно музыка не для всех. Но новый материал захватывает все больше ранее нетронутых ниш. Первый альбом позволил экс-Ляпису впрыгнуть в почти пустующую сферу спорт-рока (Гири, Мяч). Второй альбом зацепил патриотическую тематику (Родны край, Воины света, Гарри). С Рокі BRUTTO поэкспериментировали со стихами других авторов, в особенности Жадана и добавили побольше лирики (Годзе, Черный обелиск).

Фото: Ekaterina Dema & Olga Radchuk

Фото: Ekaterina Dema & Olga Radchuk

Музыкально на сцене BRUTTO не могут похвалиться значительным разнообразием. Сольное исполнение Лэфтом практически в темноте песни Вечірнє сонце было едва ли не единственным моментом, когда угас рев гитар. Но от этой группы и не ждут резких перепадов настроения и мелодической канвы.

Главное то, что концерт в заполненной Stereo Plaza закрепил BRUTTO в условном топе украинских групп, способных собирать такие большие площадки.