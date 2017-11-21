Лукашенко не едет в Брюссель 46 21.11.2017, 12:16

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С диктатором не захотели встречаться на высшем уровне.

Делегацию Беларуси на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе 24 ноября возглавит министр иностранных дел Владимир Макей.

Об этом, отвечая на вопрос БелТА, заявил заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк.

«В дипломатической практике визит на высшем уровне, как правило, является кульминацией взаимных усилий сторон по развитию сотрудничества, знаменуя собой достижение глубоких системных результатов, важных для основ двустороннего взаимодействия между соответствующими субъектами международных отношений», - сказал он.

«Белорусская сторона заинтересована в устранении всех омрачающих наши отношения ограничений ЕС в отношении возможностей взаимодействия с Беларусью», - подчеркнул Андрей Шупляк.

По его словам, в настоящее время «Восточное партнерство» ЕС в большей степени является форматом сотрудничества, в котором страны-партнеры добиваются признания европейской перспективы.

«Беларусь не ставит перед собой такой цели, однако выступает за сохранение и развитие «Восточного партнерства» ЕС как инструмента развития неполитизированного взаимодействия», - отметил представитель МИД.

По информации источников Charter97.org стало известно, что на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе никто из европейских политиков не пожелал встречаться с Лукашенко на высшем уровне.

Напомним, что 14 ноября лидеры Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и Владимир Некляев подписали обращение к руководителям Европейского Союза, депутатам Европарламента и главам стран, входящих в ЕС, с призывом не пускать Лукашенко в Брюссель.