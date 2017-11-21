Водитель БелАЗа получил за месяц $4,2 21 21.11.2017, 14:02

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С белазистов лунинецкого автопарка высчитывают за пережог топлива.

Водитель БелАЗА Микашевичского филиала автопарка №10 «Брестоблавтотранс» прислал на Медиа-Полесье расчетный листок о зарплате за октябрь.

Водителю было начислено за 83 часа отработанного времени 248,41 рубля зарплаты. Из этой суммы с работника удержали за пережог топлива 56,43 рубля.

- Возим песок со вскрыши в отвал, - рассказывает мужчина. – За рейс удерживают с водителя за два литра пережога. Получается порядка 27 рейсов в месяц, сумма набегает немалая. Такая ситуация сложилась у водителей с октября, когда пошли дожди. Норма топлива такая, как будто бы ездим по асфальтированной дороге. Но дорога песчаная, посыпана отсевом. Сейчас её размыло, появилось очень много выбоин, затяжные и резкие уклоны. Но ничего этого не учитывается! Машина постоянно под нагрузкой, газ пустил и почти сразу остановился, газу больше дашь - буксует и носит зад машины…

С вычетами, в том числе по исполнительному листу, водитель получил зарплату в размере 8 рублей 58 копеек. Как жить на такие деньги?