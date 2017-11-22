Выброс радиации на Урале: Что скрывают россияне 5 22.11.2017, 9:26

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Независимые экологи рассказали свою версию произошедшего.

Экстремально высокий уровень загрязнения радиоактивным изотопом рутения Ru-106 зафиксирован в Челябинской области России еще в сентябре-октябре этого года. Однако российские власти не посчитали нужным ни сообщить о ЧП своим гражданам, ни проинформировать мировое сообщество, пишет greenbelarus.info.

Тем временем, в районе поселка Аргаяш радиационный фон после выброса был превышен в 986 раз, в соседнем населенном пункте Новогорный — в 440 раз, сообщает Lenta.ru.

Информация о радиоактивном облаке, пришедшем из России в Западную Европу, стала поступать из Германии и Франции еще в конце сентября. Аналитики склонялись к двум версиям о том, где находится источник загрязнения, — Казахстан или Челябинская область России.

Однако, несмотря на заявления иностранных ученых, администрация Челябинской области, санитарные врачи и МЧС, отрицали проблему.

«Когда пошла волна в прессе о рутении, мы запросили информацию в Росатоме и Росгидрометцентре [Росгидромете]. Были только колебания, но, поскольку не было опасности, не сочли нужным нас предупреждать, — сказал региональный министр общественной безопасности Евгений Савченко в интервью Ura.ru. — Источники вброса информации располагались во Франции, где есть конкурирующее с нашим «Маяком» предприятие по переработке ядерных отходов. Наводит на определенные мысли».

«Данные, полученные из cистемы радиационного мониторинга Росгидромета, свидетельствуют, что в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории Российской Федерации, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге», - комментировал тогда же «Российской газете» источник из «Росатома».

По всей видимости, источник заражения находился на предприятии «Маяк», которое анимается хранением ядерных отходов и производством компонентов ядерного оружия. В «Гринпис» предположили, что источником загрязнения стали привезенные на переработку ядерные отходы.

«Аварийный выброс рутения-106 на комбинате «Маяк» может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива», — цитирует экологов Lenta.ru.

Жан Клод Зебриб, физик, незавимый эксперт неправительственных организаций также предположил, что выброс рутения мог произойти во время инцидента на печи остекловывания: «Когда все идет хорошо, из дымовой трубы выделяется только газ криптон 85 в виде аэрозолей (RuO2 для рутения), которые в значительной степени задерживаются фильтрами «очень высокой эффективности» (THE), имеющими эффективность захвата 99,9%. Они проверяются и регулярно меняются. Но химия рутения является сложной и существует фаза, в которой этот элемент находится в летучей фазе. Если инцидент происходит в это время, может возникнуть утечка, когда газы и аэрозоли ускользают от аппаратуры. Поскольку на «Маяке» используют эту технологию остекловывания с 1987 года, возможно, что именно они вызвали это случайное освобождение».

«Гринпис» уже обратится в Генпрокуратуру с требованием провести тщательное расследование. И подчеркивает, что жителям Челябинска и области уже поздно спасаться от радиации, а последствия выброса на здоровье людей начнут проявляться уже через полгода.

Свое заявление опубликовала в сети и президент социально-экологической общественной организации «Планета надежд» Надежда Кутепова, более 15 лет занимавшаяся защитой прав жертв радиоационных загрязений, вынужденная уехать из России после обвинения в шпионаже.

«Требуем проведения Генеральной прокуратурой РФ незамедлительного расследования моего заявления, проведения проверки законности приема в эксплуатацию печи остекловывания радиоактивных отходов на заводе 235 , приостановления работы печи остекловывания до проведения ее экспертизы, привлечения к ответственности виновных , как в приеме печи в эксплуатацию, так и в загрязнении окружающей среды, проведения контрольных мероприятий по загрязнению в Озерске , принятия мер по радиационной защите населения в загрязненных населенных пунктах. Считаем необходимым создание необходимым международной группы по расследованию данного инцидента, с вхождению в эту группу стран, загрязненных рутений в результате данного инцидента с включение в нее государственных и негосударственных экспертов».

Эколог напомнила, что в сентябре 2015 года «Маяк» заключил договор на строительство печи с предприятием, которое на момент заключения договора «находилось в состоянии банкротства».

«Через год в сентябре 2016 печь еще не была построена, работники предприятия банкрота были уволены, однако, деньги за нее предприятию банкроту были уплачены», - сообщает Надежда Кутепова.

Но уже в конце декабря 2016 года «Маяк» запустил печь в производство, однако в средствах массовой информации ранее сообщалось, что во время тестовых испытаний, которые проводились на нихзкоактивных растворах, в работе печи наблюдались недостатки, которые решались на месте.

«Таким образом, в рекордные сроки, непонятно кем, непонятно на какие деньги, непонятно каким образом, была принятая в эксплуатацию печь остекловывания, была построена и введена в эксплуатацию», - пишет эколог.

И подчеркивает, что остается невыясненным вопрос «принимался ли столь серьезный обьект я эксплуатацию при участии МАГАТЭ или нет».

Надежда Кутепова напомнила также, что это сокрытие информации – не первое на «Маяке». Так, в 1949-1952 был сброс высокоактивных отходов в реку Теча, 29 сентября 1957 года – взрыв подземной емкости с высокоактивными отходами, в 2005 году – сброс в реку Теча 60 тысяч тонн радиоактивных отходов, в 2007 год – разрыв пульпопровода на заводе. И все эти аварии были скрыты руководством «Маяка».