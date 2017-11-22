Водитель БелАЗа: Новый год встречу вообще в долгах у предприятия 22.11.2017, 11:31

Еще один водитель из Лунинца опубликовал расчетный листок с зарплатой в несколько долларов.

Еще один водитель Лунинецкого автопарка №10 обнародовал свой расчетный листок, пишет media-polesye.by.

«Наверное, я новый год встречу вообще в долгу у предприятия», - выразил предположение водитель БелАЗа Микашевичского филиала автопарка №10.

Дискуссия началась после того, как белазист автопарка №10 прислал в редакцию «Медиа-Полесья» расчетный листок о зарплате за октябрь. Мужчина нарекал на вычет за пережог топлива, составивший 56,43 рубля.

Директор автопарка №10 Сергей Киндрук пояснил национальному порталу, что вычеты из зарплаты за пережог топлива - явление редкое: мол, опытные работники, наоборот, получают доплаты за экономию. По мнению Сергея Киндрука, в этом конкретном случае большие вычеты вызваны тем, что молодой водитель «ездить не умеет».

- Своим работникам мы платим по 800, 900, 1000 рублей. За экономию топлива им доплачиваем до 100 рублей. На этой машине работает четыре человека. У троих все нормально, у него - нет. Мы ему говорили: сходи, поучись в ДОСААФ.

Сергей Киндрук подчеркнул, что от других работников предприятия претензий не поступает.

В противовес сказанному еще один водитель БелАЗа автопарка №10 ОАО «Брестоблавтотранс» обнародовал свой расчетный листок.

Мужчина написал:

«Автопарк города Микашевичи объединили с Лунинецким и зарплата выросла до «бешеных» размеров. Лунинцу же «виднее», какие здесь условия труда и какую платить зарплату! Не лучшим образом работа у нас сложилась и в этом месяце, т.е. ноябре. Наверное, я новый год встречу вообще в долгу у предприятия».

Если в прежнем случае у водителя вычли за пережог ГСМ 56,43 рубля, то в этом – вдвое больше – 126,42 рубля! Видимо, от того, что отработал второй водитель больше часов.

Водителю начислено – 247, 82 рубля. К выплате – 36,08 (плюс к этому был аванс 60,0) рублей. Общая сумма 96,08.

Значит, не все «свои работники», как проинформировал директор автопарка №10, «получают по 800, 900, 1000 рублей».