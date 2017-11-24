Видеофакт: Мужчина три часа выбивал дверь подъезда, пока не заметил кнопку выхода 22 24.11.2017, 11:12

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Ролик «об упорстве и вере в себя» набирает популярность в сети.

В социальных сетях набирает популярность видео под названием «Алкогольный плен», пишет onliner.by.

Короткий ролик повествует о приключениях, вероятно, не совсем трезвого мужчины, вступившего в бой с металлической конструкцией. Несколько часов молодой человек пытался выбраться из помещения, применяя при этом различные приемы: врезался в дверь плечом, бил ее ногами и руками, падал и снова вставал. Это видео — об упорстве и вере в себя.

После довольно продолжительной схватки начинает казаться, что мужчина сдает позиции, но после он снова встает и идет в бой. Столкновение длится несколько часов, после чего сквозь просветы помятой двери уже начинают пробиваться лучи солнца. В тот момент бесстрашный парень решает проявить смекалку и просочиться сквозь щель вслед за выбежавшей откуда ни возьмись крысой. Такому ходу конем, конечно, тоже не суждено сбыться.

История все же закончилась победой мужчины: через три часа он внезапно вспоминает о кнопке, расположенной практически в каждом подъезде. Теперь эту историю можно приводить в качестве современной альтернативы притчи о лягушке, которая долго пыталась выбраться из кувшина с молоком, пока не взбила его в масло.