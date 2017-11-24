Саммит «Восточного партнерства»: Макей в Брюсселе, Лукашенко в Буда-Кошелево 8 24.11.2017, 12:26

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В день саммита диктатор инспектирует райцентр.

Александр Лукашенко сегодня с рабочей поездкой посещает Гомельскую область, пишет БелТА.

Правитель ознакомится с социально-экономическим развитием и перспективами Буда-Кошелевского района, а также области в целом. В числе других будут рассматриваться вопросы социального развития и благоустройства районных центров и населенных пунктов Гомельской области.

Лукашенко, в частности, посетит Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.

Сегодня в Брюсселе открывается саммит «Восточного партнерства». Лукашенко был персонально приглашен на него, но в итоге в столицу Бельгии поехал министр иностранных дел Владимир Макей.