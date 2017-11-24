Павел Северинец - политикам ЕС: Вы предаете идеалы демократии в Беларуси 4 24.11.2017, 13:58

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«Форум политзаключенных» в Минске принял обращение к белорусскому и международному сообществу.

В Минске состоялось очередное заседание общественной инициативы «Форум политзаключенных», сообщает racyja.com.

По словам модератора заседания, сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, время проведения заседания выбрано неслучайно.

«В тот же день, когда в Брюсселе начинается саммит «Восточного партнерства», на который впервые лично пригласили Лукашенко, мы собрали форум «Свободу политзаключенным», пригласили туда родственников сегодняшних политических заключенных и приняли обращение к белорусскому обществу и международному сообществу. В Беларуси продолжаются репрессии, продолжается преследование политзаключенных. Ничего принципиально не изменилось, и мы шокированы тем, что европейцы видят где-то улучшения, финансируют государственную систему и систему Министерства внутренних дел».

«Эта позиция является непонятной для нас. Мы хотим послать ясный сигнал европейскому сообществу - вы идете по скользкому пути, вы предаете идеалы демократии в Беларуси», - сказал Павел Северинец.