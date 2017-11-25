Неудачнику-управленцу Лукашенко давно нужно дать пинка под зад 29 25.11.2017, 8:32

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Декрет Лукашенко №7 - это директива №4.

На днях белорусский диктатор подписал декрет №7 «О развитии предпринимательства». К чему приведет очередная инициатива властей сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- После подписания Лукашенко декрета №7 не возникло ли у вас ощущение дежавю?

- Конечно, мы это уже проходили. Тогда также была радость государственных СМИ, а в независимых экономических изданиях серьезные эксперты с серьезным видом начинали обсуждать «перспективы» всеобщей экономической «либерализации» в Беларуси. Помню, тогда выступали такие известные люди, как Владимир Карягин, Юрий Шевцов, Павел Данейко и другие эксперты. Они рисовали «перспективы» развития предпринимательства.

Но лично у меня это связано еще с тем, что происходило в начале 2011 года, когда я сидел в камере тюрьмы КГБ «Американка» вместе с крупными бизнесменами, которые проходили по различным уголовным делам.

Я помню, как один из моих сокамерников хохотал до слез, когда прочитал в газете о том, то Лукашенко подписал так называемую директиву №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности». Мой сокамерник тогда восклицал: «Заманивают! Заманивают!»

Вот такие воспоминания у меня связаны этим декретам.

- Выходит, что бизнесменов снова заманивают?

- Раз этот декрет появился именно сейчас, то можно проводить параллели с началом 2011 года, когда диктатор подавил протесты в стране, разругался со всем миром, замаячила перспектива санкций и экономической блокады и нужно было откуда-то брать деньги.

Эти декреты и директивы подписываются с расчетом на то, что какие-то сумасшедшие инвесторы приедут в Беларусь в условиях «экономической либерализации», что белорусские бизнесмены возьмут кредиты у зарубежных частных банков, которые недоступны Лукашенко, но потом их всех отправят в тюрьму и эти деньги изымут. Как, например, инвестор Минского велозавода сидит сейчас в тюрьме, приговоренный к большому сроку. За последние шесть лет огромное количество высокопоставленных бизнесменов Беларуси тоже посетили «Американку» или другие тюрьмы и расстались с десятками миллионов долларов.

В общем, какие времена - такие и декреты. Можно проводить полную аналогию с 2011 годом и прогнозировать, что будет с финансовой системой страны и экономикой.

- Получается, что можно ожидать некоего роста официально зарегистрированных предпринимателей, которые впоследствии попадут в поле зрения белорусских спецслужб и в условиях кризиса будет происходить экспроприация их имущества? Это можно сравнить с временами НЭПа 1920-ых годов?

- Нет, при всем отрицательном отношении к Ленину. НЭП в те годы был реальным проектом, который привел к оживлению экономики советского государства. Здесь же ничего этого не произойдет. Но последствия будут такие же, как и для нэпманов, которые перекочевали в ГУЛАГ и расстались со своей собственностью.

Можно прогнозировать, что и этот новый декрет — просто сигнал о том, что новые сотни белорусских и иностранных предпринимателей отправятся в белорусские тюрьмы.

- Так что сегодня надо делать?

- Есть пример соседки Беларуси — Польши, у которой рост ВВП в этом году ожидается в размере 4%. Валовый внутренний продукт Польши — 500 миллиардов долларов. То есть, три года роста ВВП по 4 процента — это выходит больше 60 миллиардов долларов. Для сравнения, эта сумма - весь ВВП Беларуси за год.

Страна, которая в четыре раза больше по населению, тем не менее развивается такими темпами, что за 10 лет она набирает еще три сегодняшних экономики Беларуси.

Лукашенко нужно внимательно почитать книгу своего бывшего экономического советника Кирилла Рудого «Финансовая диета», где он написал о том, какие перспективы ожидают экономику страны: это демографическая ловушка, ловушка минимального развития, технологическая ловушка и самое главное, о чем Рудый пытается говорить, это гуманитарная ловушка. Потому что в результате всех действий Лукашенко люди массово бегут из страны в ту же Польшу, Россию, Канаду или хоть на край света - в Австралию, чтобы нормально жить. А ведь надо как-то поддерживать жизнь в Дроздах и обеспечивать хотя бы минимальный паек для пенсионеров, ведь рабочей силы не остается.

Все эти безумные декреты - «о тунеядцах» или «о развитии предпринимательства» - ухищрения бездарного неудачника-управленца Лукашенко.

Он не способен управлять и ему давно нужно дать пинка под зад.