Белорусский Зюзя возглавил Топ-10 Дедов Морозов 2 25.11.2017, 8:57

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Самый популярный Дед Мороз в странах СНГ — Дзед Мароз из Беларуси.

Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов, пишет thinktanks.by.

Белорусский Дзед Мароз - Зюзя и его внучка Снягурка встречают гостей в своей резиденции в Беловежской пуще в Брестской области. В 2013 году Дзед Мароз принял милионного гостя в беловежской резиденции, основанной в 2003 году.

В топ-5 Дедов Морозов, популярных у туристов в странах СНГ, входят также Аяз Ата (Казахстан), Шахта Баба (Азербайджан), Каханд Пап (Армения) и Корбобо (Узбекистан).

Кроме этого В странах СНГ и бывшего СССР также популярны Мош Крэчун (Молдавия), Аяз Ата (Киргизия), Бобои Барфи (Таджикистан), Аяз Баба (Туркмения), Товлис Бабуа (Грузия) и Святой Николай (Украина).

В топ-10 Дедов Морозов, популярных в России, входят Дед Мороз (Великий Устюг, Вологодская область), Кыш Бабай (Яна Кырлай, Татарстан), Паккайне (Олонец, Карелия), Саган Убген (Бурятия), Тол Бабай (Удмуртия), Юшто Кугыза (Республика Марий Эл), Якшамо Атя (Мордовия), Хел Мучи (Чувашия), Ямал Ири (Ямало-Ненецкий АО) и Соок Ирей (Тува).