В Израиле министр уволился из-за несоблюдения шаббата 10 26.11.2017, 18:45

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Тора запрещает евреям работать в субботу.

Министр здравоохранения Израиля Яков Литцман подал в отставку в знак протеста из-за субботнего ремонта железных дорог.

Об этом сообщает Reuters.

Как поясняет агентство, Литцман — ортодоксальный иудей. Тора запрещает евреям работать в субботу.

«Я старался любым способом предотвратить несоблюдение шаббата, но потерпел неудачу. Я больше не могу быть министром после того, как был нанесен такой удар субботе — одной из вечных ценностей еврейского народа», — сказал министр.

Reuters добавляет, что Литцман также возглавляет ортодоксальную партию, ее представители занимают шесть из 120 мест в израильском парламенте.