Сегодня белорусы празднуют День Героев 2 27.11.2017, 13:33

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Праздник приурочен ко дню начала Слуцкого вооруженного восстания.

27 ноября в Беларуси неофициально отмечается День героев. Это праздник в честь Слуцкого восстания.

В ноябре 1920 года в Слуцком районе вооруженные подразделения, сформированные преимущественно из крестьян, выступили в защиту Белорусской Народной Республики. Оружие в руки взяли от 5 до 10 тысяч человек, пишет Еврорадио.

27 ноября начались бои повстанцев с большевиками, которые по своим силам существенно превосходили случчан.

Случчане сражались до конца декабря 1920-го, после чего отступили на территорию, контролируемую польскими войсками. Часть повстанцев еще несколько лет партизанила в родных местах, ведя борьбу с советскими властями.