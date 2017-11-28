Народный протест в Колодищах: Белорусы бунтуют против «Амкодора» 28.11.2017, 9:27

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Жители поселка под Минском решили защищаться от «чадящего гиганта».

«Жители поселка Колодищи под Минском против того, чтобы расширяли завод «Амкодор», - сообщает на своем канале в Youtube видеоблогер Марат Минский.

«В нескольких километрах от Минска планируют расширить завод. Презентация проекта прошла без серьезного резонанса: жители Колодищей не сразу осознали, что за сюрприз им готовят. Начали копаться в бумагах ближе к окончанию презентации проекта строительства нового завода «Амкодора» и выяснили: им вообще не показали «экологическую» составляющую. Теперь люди уверены: их обманули, рядом с их домами и дачами будет построен чадящий гигант», - говрится в видеосюжете.