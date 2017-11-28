Ладутько предложил новый налог для мотоциклистов и велосипедистов 49 28.11.2017, 15:02

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ФОто: kp.by

Сбор должен действовать по такому же принципу, как введенный в 2012 для автомобилистов.

ООО «Мотовелозавод» и российская группа компаний ООО «Веломоторс» (Брянск) планируют создать совместное предприятие, сообщил сегодня журналистам директор «Мотовелозавода» Николай Ладутько перед началом заседания постоянно действующего семинара при «парламентском собрании» «союза Беларуси и России» по вопросам строительства «союзного государства» на тему «Формирование единого научно-технологического пространства союзного государства: проблемы, перспективы, инновации», передает БелТА.

«Мы с российской группой компаний ООО «Веломоторс» планируем создать совместное предприятие. Сегодня внесем ряд предложений по обеспечению равных условий для всех субъектов хозяйствования, поддержке отечественного производителя, созданию условий для инвестирования в Союзном государстве. Масштаб работы совместного предприятия будет зависеть от этих условий. Если они будут обеспечены, то речь идет о строительстве в течение двух-трех лет восьми промышленных предприятий на территории Беларуси и России», — сказал Николай Ладутько.

Среди предложений, которые планируют внести производители, — введение маркировки конечной продукции (велосипедов, мотоциклов) и основных запчастей (например, велорам). «Это позволит создать равные конкурентные условия на территории наших стран и пресечь попытки недобросовестной конкуренции. Второе предложение — введение утилизационного сбора на вело- и мотопродукцию, что создаст условия для развития отечественного производства», — отметил директор «Мотовелозавода».

Генеральный директор российской группы компаний ООО «Веломоторс» (Брянск) Александр Начевкин отметил, что большая часть всех велосипедов и мотоциклов в мире производится в трех странах: Китае, Индии и Вьетнаме. «Мы просим о преференциях для наших производителей, чтобы была возможность развивать эту отрасль в союзном государстве», — заявил он.

С 2012 года в Беларуси действует утильсбор на автомобили. По мнению властей, эта мера нужна для получения средств на технологии по безопасной переработке отходов автопрома. Изначально сбор был введен только для импортеров, но в 2014 году под него попала и продукция российских автопроизводителей. Размер сбора зависит от массы автомобиля, объема его двигателя и года выпуска.