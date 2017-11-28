Нож в спину: Как Лукашенко подставляет Украину 4 28.11.2017, 17:46

6,354

Фото: УНИАН

Речи официального Минска являются пустыми обещаниями.

Беспокойство относительно позиции официального Минска существовало всегда, принимая во внимание на довольно теплые отношения между Лукашенко и главой Кремля Владимиром Путиным. Фактически ни для кого не было тайной, что Беларусь на международном уровне прежде всегда будет поддерживать страну-агрессора, получая взамен материальные ресурсы, пишет tsn.ua.

Несмотря на то, что Минск декларирует поддержку суверенитета Украины, на деле это выглядит несколько искаженно. В 2016 году Беларусь голосовала против резолюции ООН о нарушениях прав человека в Крыму российской оккупационной властью. А в этом году, по выражению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, Украина получила "второй нож в спину" от этой страны - беларусы на прошлой неделе решили опять выступить против крымской резолюции в ООН.

После этого выглядели насмешкой предложения от главы МИД Беларуси Владимира Макея отправить своих военных в составе миротворческой миссии на Донбасс.

Еще в апреле в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Лукашенко громко заявлял, что получил "твердые заверения" от своего коллеги: "Никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины".

"Мы родные люди. Мы можем прийти к вам или приехать только на тракторе - помочь вам обрабатывать землю, если нужно. Что мы и делаем - вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать во имя мира. У нас нет другой цели", - ответил ему Лукашенко.

В июле во время встречи глав государств в Киеве мы снова услышали заверения, что от Беларуси не следует ждать беды. Лукашенко в очередной раз уверял, что Россия не использует Беларусь для агрессии против Украины.

"Вы на нас можете рассчитывать, и мы будем делать все, что можем, ради мира и стабильности в родной для нас Украине", - сказал летом Лукашенко.

Красивые и пафосные слова звучали на фоне информации об очередных военных учениях с участием России на территории Беларуси -"Запад-2017". Беспокойство относительно масштабности этих учений возникало не только у Украины, но и у стран НАТО. Уже во время их проведения в Альянсе заявили, что российско-белорусские учения похожи на "похожи на подготовку к большой войне".

"Шпионские войны"

В сентябре стало понятно, что речи Лукашенко являются пустыми обещаниями. 24 августа в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб. Парень поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. А потом вдруг оказался в следственном изоляторе российского города Краснодар - силовики убеждают, что он уговаривал знакомую взорвать бомбу на школьной линейке в Сочи.

Примечательно, что 17-летняя жительница города Сочи в интервью ТСН призналась, что действительно пригласила парня в Беларусь. Заставили ее это сделать сотрудники ФСБ России, потому что она также находится под следствием.

В МИД резко отреагировали на это задержание.

"Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", - заявила тогда заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Сейчас Гриба судят в России и, к сожалению, есть все основания полагать, что Кремль готовится сделать из него своего заложника. Ситуация осложнена тем, что парень болен, а украинских врачей к нему не пускают. Несмотря на все усилия внешнеполитического ведомства.

17 ноября стало известно, что в Беларуси задержали корреспондента "Українське радіо - ua:суспільне" Павла Шаройко. По словам жены журналиста, это произошло еще 25 октября, а перед задержанием были проведены обыски.

В Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что Шаройко причастен к созданию агентурной сети и ведению разведывательной деятельности в их стране. Он якобы сам признался, что является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. После чего Беларусь объявила советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова персоной нон грата.

"Павел Шаройко проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После увольнения он работал по ранее полученной специальности - журналистом в украинских СМИ, в частности, корреспондентом на территории Республики Беларусь," - таким был ответ оборонного ведомства.

20 ноября белорусские спецслужбы задержали еще одного гражданина Украины, который уехал в Минск в командировку. Директор ПАО "Завод утяжелителей", что в Донецкой области, Александр Скиба прибыл в Минск 15 ноября на переговоры с местным тракторным заводом, где был задержан. Мужчина уже собирался ехать домой, как вдруг позвонил жене с незнакомого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.

После этой новости украинский МИД обратился к гражданам Украины с просьбой заранее сообщать о своих поездках в соседнее государство консульским отделам в Минске или Бресте, чтобы те держали их в поле зрения.

Модель задержания украинских граждан и задержания очень похожа на ту, что воплощает Россия для захвата заложников. Так, к примеру, был арестован Юрий Солошенко. Экс-гендиректора полтавского оборонного завода заманил в Москву его давний знакомый - инженера пригласили якобы для консультации. В РФ Солошенко осудили за "шпионаж", удерживали больного раком в тюрьме два года. В 2016 году его вместе с еще одним узником Кремля - Геннадием Афанасьевым - удалось выменять и вернуть на родину.

До сих пор находится в российской тюрьме украинский журналист Роман Сущенко.

Реакция украинских властей

В МИД сегодня, 21 ноября, уточнили, что в ответ на высылку из Беларуси первого секретаря украинского посольства Игоря Скворцова из-за дипломатического скандала из Украины первого секретаря посольства Беларуси в Киеве. Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца отметила, что процедура произошла на основе "принципа взаимности".

Глава Верховной Рады Андрей Парубий после этих событий прямо указал, что "руководство Беларуси постоянно находится под давлением и под влиянием политического руководства России". Хотя дипломатично отметил постоянное стремление Киева и Минска "наладить добрососедские отношения".

"Влияние Кремля и Путина на Беларусь увеличивается. И, очевидно, с этим и связаны недружественные действия белорусской власти", - сказал он. Однако сразу же выразил убеждение, что Беларусь будет следующей страной после Украины, которая "разорвет отношения с Россией и станет на путь европейского выбора".

Теперь украинцам остается быть самим ответственным за собственную судьбу и избегать поездок как в Россию, так и в ее государства-сателлиты.