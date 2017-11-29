Протест в Колодищах: белорусы бунтуют против «Амкодора» 1 29.11.2017, 22:23

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В Колодищах ради строительства «Амкодора» планируют вырубить почти 8,5 тысячи деревьев.

Больше полугода назад жителям поселка Колодищи презентовали проект строительства нового завода на месте другого промышленного объекта. Тогда людям показалось, что их эти бизнес-процессы никак не коснутся. Теперь же напротив аккуратных домиков у леса стоит человек пятьдесят и шумно обсуждают план дальнейших действий, направленных на недопущение вторжения производства в их тихую жизнь. Узнав о планах на вырубку трех гектаров леса, местные жители стали искать способы сохранить деревья и готовить к обращение к правителю, пишет «Онлайнер».

Сейчас принадлежащую «Амкодору» площадку занимает «Дормашмет», ориентированный на переработку металлопроката и изготовление сварных конструкций для предприятий, входящих в систему холдинга. В апреле — мае этого года в Колодищанском сельисполкоме был представлен проект нового предприятия, которое должно заменить «Дормашмет». Здесь планируют построить завод «Амкодор-Маш», где будут производить по 600 погрузчиков в год.

Против самого завода местные жители совершенно не против (это как минимум создаст немало рабочих мест), однако, как они выяснили в самом конце общественного обсуждения, для строительства придется вырубить целых три гектара леса, что, конечно, кардинально изменило их отношение к происходящему. Как ранее сообщалось на сайте kolodischi.by, в материалах проекта говорилось о вырубке деревьев лиственных и хвойных пород в количестве 8429 штук и 3 кустарников, а также о пересадке 47 деревьев и 18 кустарников.

Вырубленные деревья завод будет обязан компенсировать, однако, по утверждениям местных жителей, именно на месте леса планируется установка прудов-испарителей.

— Общественное обсуждение давным-давно закончилось, однако вопросов у нас с каждым днем становится все больше, — выражает мнение присутствующих жительница одного из домов Ирина. — Сейчас мы находимся на улице Михайлов кут — одной из самых привлекательных и престижных частей поселка. Здесь прекрасная обстановка, чудесный лес и красивые места, которых люди вскоре могут лишиться. Судя по материалам проекта, на месте старого леса, который защищает нас от железной дороги, планируют разместить пруды-испарители. Мало того что мы лишимся этой природной тишины — из окна будем смотреть на болото.

Всего год назад правитель говорил о том, что Колодищи должны остаться тихим, комфортным для людей местом — а сегодня тут строят гигантский завод. Не успел диктатор запретить деревья рубить, как нам говорят о трех гектарах...

Собравшиеся люди поддерживают Ирину: «Мы не можем быть уверены, что в эти испарители будет попадать только чистая вода, а не сольют отходы», — высказывается кто-то из собравшихся.

— С документами нам разрешают знакомиться только на месте — копировать их не дают. Но как можно разобраться с талмудами бумаг, сидя в их кабинете? Это как изучать работы классиков на коленке, — продолжает Ирина. — Мы обратились к независимым экологам с просьбой изучить документы и разъяснить нам все нюансы. Они в один голос начали твердить, что в расчетах и формулах масса ошибок, что вопросов к этой документации может быть очень много, но свое экспертное заключение они смогут дать только в том случае, если мы предоставим им полный пакет документов, что пока невозможно.

Если «Амкодор» предоставит нам неопровержимые доказательства того, что никаких нарушений с их стороны нет, мы только спасибо им скажем за то, что дают людям рабочие места.

Люди ведут по лесной тропинке к железной дороге, за которой, собственно, и расположен завод. Старожилы утверждают, что здесь растет немало краснокнижных растений, летом здесь гуляют дети, устраиваются пикники и проводится досуг. Планируется, что после вырубки деревьев возле железной дороги будет установлен шумозащитный экран, но такой вариант устраивает людей намного меньше существующего природного экрана.

Еще один вопрос, интересующий многих, — расширение улицы Минской. Со слов активистов, ее хотят расширить для перевозки грузов на планируемый завод. Местные согласны, что сейчас дорога излишне загружена, однако жертвовать ради нее комфортом и безопасностью детей нельзя.

— На этой улице находится поликлиника и единственная школа в поселке. Мы посчитали, что, если дорогу расширят, школьный забор придется относить метров на семь-восемь, а это недопустимо, — уверена Нина Николаевна.

На самом же заводе ситуацию комментируют кратко:

— Завод строится на территории промышленной зоны. Согласно расчетам сантиарно-защитной нормы, он благополучно расположен в отношении жилого массива. Кроме того, предоставление земли под пруд-испаритель согласовано главой государства. Это обычный прием дождевых вод, в нем нет ничего страшного.

Все наши действия согласованы, мы прошли государственную экологическую экспертизу с положительным заключением. Для ознакомления с ее результатами я бы рекомендовал обратиться в организацию, которая ее разработала. Мы же разрешили делать выписки и изучать документы в течение недели на территории нашего предприятия.

Что касается вырубки деревьев, то нами будут проведены компенсационные посадки, — рассказал начальник управления капитального строительства холдинга «Амкодор» Александр Константинович Шклярик.

Сегодня активисты пришли на прием к министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку с вопросом о безопасности установки прудов-испарителей возле их домов.

— Если у вас есть конкретные доказательства нарушений, то мы обязательно их проверим, в том числе воздействие прудов-испарителей на окружающую среду, санитарно-защитную зону, наличие краснокнижных растений на территории, где предполагается вырубка леса. По имеющейся у меня сегодня информации, работы проведены в соответствии с законодательством, превышения норм нет, что в принципе позволяет строить объект, — пояснил Худык.

При этом, передает БелТА, он согласился, что сведения о проекте, которые подтверждают отсутствие негативного воздействия завода на населенный пункт и окружающую среду, должны быть доступны общественности — этот вопрос дополнительно проработают с местными органами власти и «Амкодором». Министр пообещал до конца недели лично посетить Колодищи.