Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского» 4 30.11.2017, 14:13

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Дмитрий Бондаренко

Белорусским и международным организациям надо оперативно реагировать на такие дела.

Сегодня глава Следственного комитета Иван Носкевич на пресс-конференции в Могилеве заявил о том, что прекращено уголовное преследование всех участников «дела патриотов», а материалы дела переданы в прокуратуру.

Заявление СК сайту Charter97.org прокомментировал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Почему власти объявили о закрытии «дела патриотов»? С чем это может быть связано?

- «Дело патриотов» возникло в свое время с одной целью – запугать белорусов перед акцией 25 марта 2017 года. Власти понимали, что на эту акцию могут выйти десятки тысяч человек, и им надо было раздуть это «дело».

Понятно, что оно изначально было полностью сфабриковано. Во всех пропагандистских фильмах на БТ была одна сплошная ложь, как и в спецвыпуске газеты «Советская Белоруссия».

Но у лжи короткие ноги: можно запугать одного-двух человек, но когда арестовывают 40 человек, становится ясно, что рано или поздно ложь вылезет и власти будут вынуждены это дело прекратить.

Сегодня я рад за всех ребят, которые проходили по этому делу, за их семьи: они сейчас будут чувствовать себя более спокойно.

Вместе с тем у меня есть личные причины радоваться закрытию этого дела, потому что во всех пропагандистских фильмах упоминалась моя фамилия и фамилии моих коллег и друзей. Пропаганда связывала нас с «делом патриотов», и сейчас мы тоже можем чувствовать себя в большей безопасности.

- «Дело патриотов» в целом началось с так называемого «письма фрау А» к Лукашенко, в котором вы упоминались. Когда вся эта фикция развалилась – что бы вы хотели сказать авторам этого «эпистолярного жанра»?

- Тогда я воспринял появление этого «письма» достаточно серьезно: меня фактически обвинили в статьях, связанных с «терроризмом».

Лично авторам «письма» мне нечего сказать. В этом плане я бы скорее хотел обратиться к нашим правозащитникам. Потому что дискуссия, возникшая внутри белорусского правозащитного сообщества, признавать ли сразу это дело политическим, сегодня разрешилась.

Стало понятно, что часть ведущих белорусских правозащитных организаций сделали ошибку, не признав изначально политзаключенными и узниками совести людей, проходящих по «делу патриотов». Это надо было делать сразу, и будь это заявлено в начале – дело было бы прекращено еще несколько месяцев назад.

Поэтому я хочу сказать: коллеги, сделайте, пожалуйста, выводы из этого дела. Надо признавать ошибки и не повторять их в будущем.

- По традиции, власти могут постараться использовать прекращение «дела патриотов» в политических торгах з Западом. На что, по вашему мнению, должны обратить внимание европейские политики?

- Необходимо понимать, что сущность режима Лукашенко никак не изменилась. Этот год по масштабам репрессий можно сравнить с концом 2010 – началом 2011 года, когда были введены санкции против режима Лукашенко.

И накануне акции 25 марта, и во время акции было арестовано, по нашим данным, даже более тысячи человек. Это огромный масштаб репрессий. Тысячи человек – задержанные и их родственники – подверглись давлению со стороны властей.

Очевидно, что Западу не стоит считать прекращение «дела патриотов» некоей «либерализацией».

Здесь я хочу отметить твердую позицию ряда депутатов Европарламента, государственных чиновников некоторых стран, последовательную позицию США по этому вопросу.

Это, может быть, не было столь публично было заявлено в прессе – требование ряда стран к Лукашенко прекратить репрессии и «дело патриотов», но я знаю, что такие условия белорусским властям ставились. Хотелось бы, чтобы эта позиция оставалась четкой, а реакция была оперативной.

Когда власть придумывает различные дела, связанные с «терроризмом», ее нахальство на какое-то время парализует друзей Беларуси за границей. Пока идут разговоры о том, что «надо разобраться», как раз и происходит самое сильное давление, когда людей пытают.

«Дело патриотов», как показывает практика, не является внутрибелорусским делом.

Эти методы - заключение в тюрьму КГБ и другие белорусские тюрьмы - переносятся также и на иностранных граждан. Мы сейчас наблюдаем конфликт с Украиной, когда арестовываются ее граждане и дают на допросах достаточно странные показания. Анализируя эту ситуацию, надо учитывать, что в белорусских тюрьмах со времен НКВД мало что поменялось.

Чтобы прервать эту традицию, необходимо требовать от белорусских властей соблюдения своих собственных и международных законов.

Сегодня многие страны приняли «акт Магнитского», по которому граждане любых стран, грубо попирающие права человека, могут попасть под международные санкции.

Все силовики и государственных служащие Беларуси, участвующие в фабрикации дел, связанных с Площадью и делом патриотов, попадают под действие «акта Магнитского».

«Дело патриотов» началось в марте накануне Дня Воли.

21 марта Лукашенко заявил, что задержано «несколько десятков боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием» в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. Начались задержания.

В итоге были по «дело патриотов»проходило 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и Внутренних войск. В прошлом некоторые из них - активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (прекратил деятельность 15 лет назад) и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. Еще несколько человек - активисты «Молодого фронта» и Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада).

Государственные телеканалы показали кадры обысков и как «изымалось оружие».

Уточнялось, что дело началось с письма некой «фрау А.» на имя Лукашенко: гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о готовящихся «провокациях» на 25 марта в Минске.

В пропагандистских фильмах и сюжетах на БТ «главными организаторами» назывались лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Несмотря на то, что дело получило резонанс, официально его комментировали редко.

В июне патриотов постепенно выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении. С некоторых и вовсе сняли обвинения. Но расследование продолжилось.