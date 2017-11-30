«БАТЭ должен соблюдать регламент, а не жить по понятиям» 30.11.2017, 18:07

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Дмитрий Коваленок

Фото: football.by

Игрок гродненского «Немана» прокомментировал скандалы в белорусском футболе.

Нападающий "Немана" Дмитрий Коваленок, по окончании сезона завершивший карьеру, поделился мнением о соблюдении законов и регламента в чемпионате страны, пишет «Трибуна».

- Как меняется уровень чемпионата с годами?

- Слушайте, вам не понравился этот чемпионат?

- Понравился.

- За долгие годы турнир впервые держал в напряжении. Это уникальный чемпионат, который должен стать фундаментом для дальнейшего развития. Думаю, от него и стоит отталкиваться. По игре БАТЭ — сильнейшая команда Беларуси. Но есть такие вещи, как регламент, где за определенные нарушения прописаны наказания. Если мы будем жить по понятиям, а не законам, то зачем вообще нужны законы? Давайте просто соберемся и определим понятия.

В 2010-м мы играли с "Гранитом" на выезде. Матч завершился 1:1. Насколько я помню, допускалось пять легионеров в заявке, четыре на поле. Проводим двойную замену: легионер должен был поменять легионера, белорус — белоруса. Но судья провел перестановки так: легионер вышел вместо белоруса, а спустя полминуты белорус сменил легионера. Получилось, что секунд 30 у нас на поле было пять легионеров и мы нарушали лимит. Нам засчитали поражение. Можно было спорить, ведь на ход игры эти замены не повлияли и судья мог провести их иначе. Но такой закон был прописан в регламенте, поэтому никто не просил вернуть нам очки.