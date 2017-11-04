Что остается неизвестным в деле Александра Коржича 33 4.11.2017, 9:44

10,964

Александр Коржич

Громкое дело о дедовщине в Печах длится уже месяц.

Тело военнослужащего нашли в Печах в начале октября. Точная дата его смерти остается неизвестной, передает «Радыё Свабода».

Заведены уголовные дела

Через месяц после трагической смерти Александра Коржича известно о возбуждение 13 уголовных дел, связанных с этим трагическим случаем. 10 военным предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: за мошенничество, злоупотребление властью и неуставные отношения. Еще 5 военнослужащих по состоянию на начало ноября имеют статус подозреваемых. Следственный комитет не исключает, что количество как обвиняемых, так и подозреваемых может измениться.

Уголовные дела по статьям за убийство или доведение до самоубийства в отношении задержанных военнослужащих пока не заведены.

Рассматриваются три версии смерти

Первоначально и Следственный комитет, и Минобороны называли причиной смерти Александра Коржича самоубийство. 13 октября официальный представитель СК Сергей Кабакович выступил с заявлением, в котором раскрыл некоторые подробности гибели военнослужащего. Он сообщил, что Коржича нашли повешенным с перевязанными тряпочкой от обуви ногами и натянутой на голову майкой. Официально на данный момент Следственный комитет рассматривает три версии смерти Александра Коржича: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство.

25 октября СК выступил с сообщением, что информация о наличии на теле погибшего следов борьбы не соответствует действительности. «На теле погибшего Александра Коржича нет ни одного телесного повреждения, за исключением борозды от петли. Следы на теле, которые родственники и друзья приняли за следы избиения, оказались так называемыми трупными пятнами », - сказал председатель СК Иван Носкевич.

Требовали отставки министра обороны, военнослужащие уволены и отстранены от работы

Подписи за отставку министра обороны Беларуси Андрея Равкова начали собирать вскоре после первых сообщений о гибели Коржича. Основной площадкой сбора стал сайт zvarot. by, который автоматически перенаправлял все заявления на адрес электронной почты Минобороны. Через какое-то время сайт был заблокирован, его заподозрили в рассылки спама. Однако он быстро восстановил работу. На данный момент за отставку Равкова там подписались более 11600 человек.

О возможности отставки Равкова официально сообщений нет. Зато есть об отставке командира части, где служил Коржич. «За непринятие исчерпывающих мер по поддержанию строгого уставного порядка», - поясняет сайт Минобороны.

Кроме командира части, своих должностей лишились еще четыре человека. В дополнение к этим пяти, четырех военнослужащих из Печей в общем уволили из армии.

Выявились другие случаи смертей солдат в Борисове

Через несколько дней после появления информации о смерти Александра Коржича стало известно о закрытии дела Артема Бастюка. Он погиб в другой борисовской части за 6 месяцев до Коржича. Родители Бастюка настаивали на насильственном характере смерти сына, были на приеме в Минобороны. Однако СК в результате дело закрыл, признав единственной версией смерти военнослужащего «самоубийство».

Изменилась ситуация внезапно. Буквально через два дня после закрытия дела родителям Бастюка позвонил адвокат и сообщил, что дело возобновлено. Представитель Следственного комитета Сергей Кабакович объяснил такой поворот тем, что материалы по делу Бастюкабыли изучены в центральном аппарате Следственного комитета, который принял решение возобновить расследование, а дело передать другому следователю. Родители Бастюка связывают возобновление расследования с разбирательством по делу Коржича.

Что остается неизвестным?

Прежде всего день смерти Александра Коржича. Согласно официально опубликованной информации, из медицинской части Коржича выписали утром 26 сентября и перевели в медпункт его части. Именно в подвале медпункта и нашли тело военнослужащего. Это произошло 3 октября примерно в 17 часов. В милицию информация о выявлении тела Коржича поступила в 17:47. Остается неясным, что происходило с Александром Коржич на протяжении почти восьми дней и почему в части не знали о его исчезновении. Товарищи Коржича по службе рассказали журналистам, что все перемещении военнослужащих срочной службы между частями должны происходить в сопровождении сержантов. Сержанты должны следить и за тем, где в любой момент находятся подчиненные им солдаты и чем они занимаются.

Также непонятно, кто и как нашел тело Коржича. А также - где сейчас этот человек. По информации родных Александра Коржича, он проходит курс психологической помощи в «Новинках». Товарищи Коржича по службе говорят, что туда же через несколько дней после смерти военнослужащего направили одного из его друзей.