Жильцы частного сектора в Минске дружно борются с властями 6 4.11.2017, 20:43

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Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Власти собираются снести полсотни частных домов на столичной улице Вильямса.

Вдоль просторной дороги по улице Вильямса расположились почти полсотни частных домов 1950-х годов постройки. Местные жители разбили на участках огороды, сады, ведут хозяйство. Все соседи знают друг друга, ходят в гости. И так же дружно борются с властями за право остаться здесь жить, пишет kp.by.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«85 лет тут живу. Не представляю, как приедет бульдозер и снесет все»

Разговоры о сносе ведутся не первый год.

- Почти 20 лет нам говорят, что будут сносить! Мингорисполком не разрешает достраивать, пристраивать, делать перепланировку... В результате частный сектор имеет неприглядный вид, - считает местный житель Михаил.

В 2008 году жильцы получили извещения, что их участки изымают под проект «Минск-Сити». Планировалось, что территорию в районе железной дороги и аэропорта застроят многоэтажками и торговыми центрами.

- Потом проект закрылся, и все заглохло, - говорит Михаил.

В 2014 году власти решили возвести здесь многофункциональный комплекс "Минск-Мир" с жилыми кварталами и торговыми центрами, по соседству с которыми предусмотрена усадебная застройка. Судьба частного сектора вновь оказалась под угрозой.

- Я здесь родилась и живу уже 85 лет. Не представляю, как расстаться с этим домом, как сюда приедет бульдозер и снесет все, - не скрывает слез местная жительница Лидия Алексеевна. - Я так против! Пенсия маленькая, мы на участке огурчики, картошечку выращиваем - не надо на Комаровке деньги тратить. Дайте дожить здесь!

- Нам вновь пришли письма об изъятии земельных участков для государственных нужд. Сказали выбирать вид компенсации, - продолжает Михаил. - Мы отказались, не хотим выселяться!

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Свое несогласие жильцы доказывают не только на словах. Они собрали полтысячи подписей, обращались в Мингорисполком, прокуратуру, даже к президенту.

- Нам приходили отписки, но действий со стороны властей не было, нас не трогали, - говорит нам Михаил и показывает толстые папки с письмами. - Прошло два года, истек срок решения об изъятии. Мы решили, что угрозы нет, проблема решилась…

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Взамен дома хотят дать непонятно что: квартиру в Уручье на 24-м этаже»

В апреле 2017 года жильцам вновь пришли письма, что дома идут под снос, нужно выбрать вид компенсации и переезжать.

- Весь проект «Минск-Мир» займет территорию в 3 квадратных километра, наш сектор - маленькую его часть. В указе президента о «Минск-Мире» не сказано, что сносить нужно все! Мы предлагали властям вписать нас в проект как усадебную застройку. Готовы выполнить любые требования, за свой счет привести дома в единый вид. Да хоть в один цвет покрасить - только оставьте нас здесь, - говорит Михаил.- Неизвестно, когда вообще до него дойдет строительство! В разработке, обсуждении проекта детального планирования есть нарушения. С нами его не согласовали, просто поставили перед фактом.

Жильцы 27 домов из 46 против переезда. Остальные согласились на компенсацию.

- Но когда люди увидели, что им предлагают, некоторые перешли на нашу сторону. Дают квартиры в Каменной Горке, на окраинах и по принципу «на табе, Божа, што нам ня гожа», - считает Михаил. - К тому же предоставляют только два вида - компенсации квартиры и деньги, а не четыре, как нужно по закону (по ст. 158 Жилищного кодекса собственники могут также выбрать в качестве компенсации строительство или предоставление взамен равноценного по благоустройству и общей площади жилого дома, или перенос и восстановление сносимых жилого дома, строений, сооружений и насаждений).

- Я до 15 лет здесь жила с родителями в бараках, потом нам дали квартиру, и мы переехали, - поддерживает жительница Елена. - В 2010 году я сюда вернулась, уже в дом мужа. И не хочу переезжать! Дома здесь добротные, крепкие. Их сносить - грех, они еще 150 лет простоят! Мы добились разрешения за свои деньги провести газ, воду. А взамен хотят дать непонятно что, мне, например, предложили квартиру в Уручье, очень далеко от метро, да еще на 24-м этаже. Вы издеваетесь, я на пенсии, у меня давление!

«На адвоката скидывались всем поселком»

Теперь жильцы частного сектора отстаивают свои интересы в суде.

- Действуем единой командой. Наняли дорогого адвоката, платим по 2,5 тысячи долларов в месяц - скидывались всем поселком! Сначала подали иск о признании проекта детального планирования недействительным в Московский суд. Этим летом было 5 - 6 заседаний. Нам отказывали во всех ходатайствах, наши доводы никто не слушал! А Мингорисполком не отвечал на вопросы адвоката. В итоге судья приняла решение в пользу власти. Также мы рассчитывали увидеть договор, но инвестор, компания «Трайверс лимитед» и застройщик «Дана холдингс», в суд не явились.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Затем жильцы подали кассационную жалобу в городской суд. Параллельно дело о сносе домов рассматривается в Экономическом суде.

- На своем участке я разбил ботанический сад, содержу гостиницу. Поэтому решил обратиться с иском о признании проекта детального планирования недействительным еще и в Экономический суд. В городском суде мы решили изменить тактику. Мы соглашаемся на компенсацию, на те ее виды, которые нам обязаны предоставить: выделение участка в том же населенном пункте, строительство аналогичного дома или его перенос. То есть я согласен, чтобы мне построили в этом же районе такой же дом с ботаническим садом и гостиницу! Но зачем? Властям проще нас оставить в покое… Но пока власти отказываются, ссылаясь на объективную невозможность, мол, нет участков. Абсурд!

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Мингорисполком: «Частный сектор снесут, решение уже принято»

- Снос домов в частном секторе был предусмотрен еще первым генпланом Минска, принятом в 2003 году, - рассказал нам заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей. - Решение о сносе принималось по разным причинам. Во-первых, сектор находится в санитарной зоне от железнодорожного полотна, вблизи которой нельзя строить жилые помещения в том виде, в котором они сейчас существуют. Проект успешно прошел экологическую экспертизу и утвержден. Во-вторых, это экономически выгодно. Возможно, на участке появятся объекты общественного назначения или многоквартирный жилой комплекс, где сможет поселиться не одна тысяча человек. Или же это будет жилье для людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- А когда планируется снос участков?

- Снос домов начнется только после того, как будут реализованы имущественные права жильцов частного сектора, их право на компенсацию. Сейчас жильцы оспаривают решение Мингорисполкома в суде. Но решение о предстоящем изъятии уже принято, по генплану участок подлежит сносу. Мы проверили все аспекты планов по реконструкции территории - ошибок нет, это доказано, в том числе и решением суда. Жильцы хотят это обжаловать, это их право. Если оно будет отменено по решению суда, то будет принято иное решение. В любом случае решение, которое утверждено генпланом и уточнено детальным, будет исполнено.