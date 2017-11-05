На поля Гомельщины выгнали тысячи женщин и студентов 30 5.11.2017, 11:28

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ФОто: tut.by

В области проходит массовая «мобилизация» на уборку льна.

«Дорожно-строительный, подходим ко мне. Это все, что ли? Сейчас пересчитаю, кого нет — ставлю прогул!», — слышится над округой грозное предупреждение. За полтора часа дороги из Гомеля в буда-кошелевские поля многих разморило, и выходить в мокроту и грязь из автобусов люди не спешат. Но придется, раз уж приехали, говорится в репортаже tut.by.

Операция «Мобилизация» была объявлена в Гомельской области несколько дней назад, когда аграрии поняли — сами не справятся. Холодная погода, которая наблюдалась в начале лета, говорят, задержала вегетацию льна — и сроки созревания сдвинулись почти на месяц. Большую часть урожая убрали, но потом пошли затяжные дожди. В результате техника не может поднять сырую льнотресту. Нужно это делать вручную — но где взять столько рук?

В райисполкомы, на предприятия и в учебные заведения полетели письма. А спустя сутки в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы со всей области потянулись караваны МАЗов с тысячами помощников.

В рабочую субботу на спасение урожая стянули в основном студентов гомельских вузов и учащихся техникумов, а также работников учебных заведений и преподавателей. Всего, по словам главы Буда-Кошелевщины Андрея Горбачева, на поля района прибыло 1,5 тысячи добровольцев. В их числе и работники райисполкома, подчеркнул чиновник.

ГГУ им. Ф. Скорины откомандировал на лен в субботу 110 человек, в основном — студентов факультета физической культуры. С ними прибыл и преподавательский состав. Подготовились основательно. Старший группы раздает работникам перчатки, университетская столовая обеспечила пайком. Андрей, например, вместе с тезкой-однокурсником раньше лен видели только на картинках в Google — а теперь настало время не просто на него смотреть. «Стра-а-ашно», — говорят — и смеются.

Пассажирам других автобусов повезло меньше — ссобойку каждому пришлось брать свою. Следовательно, и недовольных там больше. По старобелорусской традиции умоляя не называть их имен и фамилий, начинают жаловаться:

— Мы ж не против помочь стране убрать, но организация должна быть соответствующей! Мобилизуют, как на войну, — за 10 минут надо собраться. Так вон в среду было. В чем пришли на работу, в том и поехали! Сегодня, к примеру, нас собрали, но автобус не подали — так до точки сбора к «Евроопту» пришлось всем добираться самостоятельно.

— Зато хоть туалет поставили, в те дни и его не было. Нам-то что, а вот женщинам не позавидуешь, — дополняет коллегу мужчина.

Говорить долго не приходится. Пора работать. План такой — лен нужно поднять с земли и поставить в конуса.

— Чем выше, тем лучше. По нему должен гулять ветер. Здесь вот хорошо подняли, а тут уже брак. Техника его не возьмет, — инструктирует своих работников директор КУП «УПТК» Гомельского горисполкома Леонид Шапоров. Начальник сам уже второй раз на поле. Вспоминает, как убирал лен в детстве, и немного ностальгирует. Молодежи, говорит, не понять. Сегодня на поле вышел с радостью.

— Наш народ этим и славится, что, если надо помочь, выйдут толокой и сделают. Люди прониклись, пришли. Молодцы! С нашего предприятия здесь — только одни добровольцы. Суббота все равно рабочая. Мы решили, что отгул им потом дадим в любое удобное время, — обещает директор.

Наиболее трудный участок достался работницам гомельского медколледжа — лен в их рядах буквально врос в землю, сверху его успела застлать зеленая поросль молодых побегов. Но женщины не унывают — резво поднимают набрякшие пласты и моделируют конусы.

— В нашем возрасте стыдно недобросовестно выполнять свою работу. Да и что нам? Мы хоть оделись тепло. А вот дети голые приехали. Смотрю, кто в кроссовочках, кто в кедиках. Если не гомельский, домой не успел съездить — где было взять теплую одежду? Вот и пришли, в чем есть, — переживает за хоть и чужих, но все же деток женщина.

— А что же делать? Надо помогать. Хозяйство, знаете, в какие бабки влетит, если не убрать? — волнуется ее коллега.

— Так этот лен все равно уже не пойдет высшим сортом. Агроном тут какой-то все ходил, мял, говорит, что нормальный. Но я лично уверена: хорошо, если половину из того, что поднимаем, удастся «откачать». Видно, что был нормальный лен, но дожди его доконали. И чего они раньше нас не позвали? — рассуждает третья работница.

— Китайцам надо отдать его. Они точно придумают, что с ним делать. Все равно у них все одноразовое, — предлагает выход четвертая — и женщины заливаются дружным смехом.

У заместителя директора Уваровичского льнозавода Николая Бабушкина более радужные ожидания. Говорит, что если все пойдет так, как сегодня, то для их предприятия удастся спасти еще 800 тонн льнотресты — а это почти пятая часть от общего количества уже заготовленной.

Чтобы лен просох, достаточно двух дней без дождей. Надо торопиться. В понедельник синоптики снова обещают в Гомельской области осадки.